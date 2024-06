Adjudican las obras de recuperación de la mina del barrio Fortuny

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Aigües de Reus ha adjudicado las obras de construcción de una planta de tratamiento de agua, mediante la técnica de osmosis inversa, que tiene que hacer posible la inyección de agua de la mina del barrio Fortuny a la red de de abastecimiento, a la vez que una parte se destinará al riego del parque de los Capellans e incluso al llenado de las piscinas municipales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 498.674,28 € (IVA no incluido), que en buena parte ha sido subvencionado por la Agència Catalana de l'Aigua (ACA). La adjudicación se ha hecho a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Servial-Protecmed. Les obras se prevé que tengan una duración de 4 meses a partir de su inicio.

Actualmente, el agua de la mina del barrio Fortuny ya se destina, parcialmente, y sin ningún tipo de tratamiento previo, al riego del parque del Lliscament, situado junto a las piscinas municipales. Ahora, en el despliegue de este proyecto, se prevé la instalación de una segunda red de distribución de agua no potable para el riego del Parque de los Capellans, de la zona del camino del Riudoms y de la zona ajardinada de las piscinas municipales planteando incluso la posibilidad de llenado de estas piscinas con agua no apta para uso de boca pero que presenta la calidad sanitaria adecuada para el baño. Adicionalmente, también se estudia la posibilidad de que el agua obtenida en el vaciado de las piscinas, en el momento que se haga, se utilice también para la recarga del acuífero del minado y no se vierta a la alcantarilla.

Agua para uso de boca

El proyecto permite, sin embargo, ir más allá, ya que hará posible la potabilización parcial del agua de la mina, con lo cual (en los años hídricamente «normales») se pueden ganar anualmente hasta unos 365.000 metros cúbicos para uso de boca con todas las garantías sanitarias y de calidad que se exigen.

La osmosis inversa que se ha escogido para la potabilización es una técnica que permite la eliminación con todas las garantías de los nitratos que, en estos momentos, presenta la composición del agua de la mina. Otro problema importante de los minados, con respecto al abastecimiento, es que se trata de un tipo de suministro que se agota muy rápidamente en los años de poca lluvia, como el actual.

«La diversificación de las fuentes de abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos son una prioridad absoluta en la gestión del agua en Reus, lo que ahora nos permite ganar metros cúbicos que destinemos al abastecimiento, al riego y a usos lúdicos como son las piscinas, y que representan un importante paso adelante en la sostenibilidad pero también desde un punto de vista de ahorro económico», afirma el concejal responsable de Aigües de Reus, Daniel Rubio. El aprovechamiento del agua de los antiguos minados permite gestionar de una manera más sostenible los recursos hídricos de la ciudad, a la vez que se contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para el 2030.

Usos de los minados

De hecho, la recuperación y entrada en servicio de otra mina de agua (mediante la interconexión del minado de Almoster con la planta potabilizadora de la ciudad) ya ha sido una de las inversiones importantes de los últimos años en la ciudad.

Esta actuación, vinculada a las obras de mejora del Paseo de la Boca de la Mina, ha permitido recuperar la captación del antiguo minado de Almoster para regar espacios verdes de nueva creación, como son el Parque Agrari y el Parque de los Olors. Paralelamente, el agua sobrante de esta captación recuperada se envía a la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Reus para su tratamiento y posterior derivación a la red de agua potable

Reus no ha dejado de usar nunca el agua de los minados, pero Aigües de Reus trabaja para recuperar todavía más minas y acuíferos de titularidad municipal que habían caído en desuso. De hecho, hoy día, y como ha hecho históricamente, Aigües de Reus aprovecha para uso de boca el agua de los minados de Monterols y de la mina Hidrofòrica, lo que representa entre un 10 y un 15% del suministro total de la ciudad.

Les minas de agua son antiguas excavaciones subterráneas artificiales, destinadas a transportar agua desde la capa freática hasta la superficie, aprovechando la gravedad. Reus, históricamente, ha sido tierra de minas de agua. Hoy día, la mayoría en muy mal estado y de titularidad privada, ha fechadas hasta 125 minas con una longitud aproximada de 340 kilómetros de galerías subterráneas.

Te puede interesar