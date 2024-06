Una bicicleta de carga transporta la ropa en desuso depositada en los contenedores de siete escuelas de Reus

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Una bicicleta de carga transporta la ropa en desuso depositada a los contenedores que se han instalado en siete escuelas de Reus. La Fundación Formació i Treball y las cooperativas Bikelogic y El Far Cooperatiu han iniciado en la ciudad el proyecto Roba Re-cycle.

Se trata de una prueba piloto que busca fomentar el reaprovechamiento, el reciclaje y la reducción de los textiles. La iniciativa ha empezado a dar sus primeros pasos en los colegios, donde han repartido pequeños contenedores de cartón que, una vez llenos, se trasladan hasta el local Reus Compra Responsable.

El proyecto también busca ocupar a personas en riesgo de exclusión social que se encargarán de conducir las bicis. Municipios como Sant Cugat del Vallès ya han secundado también la iniciativa.

Acercar los contenedores de ropa a la ciudadanía para fomentar que esta no la tire al rechazo. Este es uno de los objetivos que la Fundación Formació i Treball y las cooperativas Bikelogic y El Far Cooperatiu se han marcado con el proyecto Ropa Re-cycle. «Uno de los problemas que tenemos es que mucha gente no nos lleva la ropa porque está echada a perder», ha explicado la técnica Arantxa Roca, quien ha defendido que «el 60% de la ropa que entra en un contenedor acaba en las tiendas o se reutiliza», pero que «hay un 30% que se recicla y se convierte en fibra y en hilos para volver a empezar el proceso».

A pesar de que la iniciativa quiere sensibilizar el conjunto de la población, de momento, han empezado este 2024 por los centros educativos de Reus. De hecho, durante el último mes, Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) también se ha sumado al proyecto. En su caso, la acción se ha impulsado entre entidades y empresas. La voluntad de los organizadores es que Ropa Re-cycle se vaya expandiendo al resto de municipios catalanes.

Además, y para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida, se ha habilitado un servicio lleva a puerta. En este caso, los solicitantes tienen que acumular un mínimo de 20 kilos de textil.

Paralelamente, el proyecto también busca crear puestos de trabajo para personas en situación de riesgo social. De momento, en Reus ya se han contratado tres. Entre ellos, Riyane El Kandoussi, uno de los nuevos riders encargados de trasladar la ropa desde los centros educativos hasta la sede de Formació i Treball en la ciudad. De allá, la ropa se llevará a una planta de gestión textil a Sabadell, considerada, según han afirmado los organizadores, la más grande y avanzada tecnológicamente del sur de Europa.

La contaminación de la industria

Las tres entidades impulsoras han alertado que la industria textil es de las más contaminantes. Según han detallado, la producción mundial de fibras textiles se ha multiplicado por cuatro en el último medio siglo. Por el contrario, y a pesar de que la recogida de ropa a través de los contenedores ha ido aumentando hasta situarse al 10%, todavía se encuentra «muy lejos del 25-30% que se quiere lograr el 2024 y del 50% que marca la nueva ley de residuos». Es por eso que consideran que hace falta una sensibilización profunda entre la sociedad.

