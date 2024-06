Las Bibliotecas Municipales de Reus presentan las actividades previstas para este verano

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La concejalía de Cultura y Política Lingüística de Reus ha presentado este martes el programa de actividades previstas para este verano 2024 en las Bibliotecas Municipales. Asimismo ha anunciado el cambio de horario de las dos bibliotecas desde el día 17 de junio hasta el 10 de septiembre, con motivo del verano.

Los nuevos horarios serán de lunes a viernes de 10 a 14 horas las mañanas y de lunes a jueves de 17 a 20 horas, con respecto a la Biblioteca Xavier Amorós. Por su parte, la Biblioteca Pere Anguera abrirá la mañana del viernes, de 10 a 14 h. y las tardes, de lunes a jueves, de 17 a 20 h.

Con respecto a la programación extraordinaria de verano, incluye actividades para todas las edades y en colaboración con varias entidades e instituciones, como el programa Lletraferits, que se hace con el Casal de Joves La Palma, y que consiste en 4 talleres de escritura durante el mes de julio, y el programa Grans lectors, que se hace con Persones Mayores de Reus, y que consiste en una sesión Fem memòria, el día 11 de julio.

Actividades

Los Passos de Literatura per les rutes amigues consiste en un paseo de tarde-noche para conocer la vida en las masías próximas a Reus, su arquitectura, su entorno vetetal y algunos fragmentos de buena literatura con la participación de Jordi Sardà, arquitecto, y Teresa Vilà, filóloga. Es una actividad enmarcada dentro de los proyectos Fets urbans: guia d'arquitectura de Reus y RENATUReus. El punto de encuentro será en la Biblioteca Xavier Amorós y hace falta inscripción previa a inscripcions.reus.cat.

El 25 de julio, a las 18:30 h., se visitará Mas Creus, el 1 de agosto Mas Mariné y el 8 de agosto la Granja Roca Soldevila.

En la Biblioteca Xavier Amorós se hará el ciclo Biblioteques amb DO durante el mes de julio, donde se degustará un vino de la DO Cataluña, a cada sesión, y la DO Avellana de Reus.

El día 24 de julio, a las 18:30 h, se hará un Club de Lectura sobre el libro L'empelt, de Daniel Harris, IX Premio de novela corta Bodega de Letras 2023, con la presencia del autor.

También en Xavier Amorós, el día 11 de julio, a las 10:30 h, se hace Alta Veu Grans Lectors, para hacer memoria con la biografía poco explicada de Marià Fortuny, a partir de una selección de noticias recogidas en la prensa de Reus de la época.

Todos los miércoles de julio y agosto y habrá cuentacuentos en la Biblioteca Xavier Amoròs.

LLETRAferits

La actividad está dirigida a jóvenes de 12 a 17 años y coorganizada con el Casal de Joves La Palma.

Del 1 al 4 de julio, de 17:00 h a 20:00 h, a la Biblioteca Pere Anguera · Escritura dramática.

· Escritura dramática. Del 8 al 12 de julio, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós . Taller de Manga + Doujinshi .

. Taller de Manga . Del 15 al 19 de julio, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós . Escritura a 4 manos con la escritora Agnès Toda .

. Escritura a 4 manos con la escritora . Del 22 al 26 de julio, de 10:00 h a 13:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós . Escritura creativa.

Biblioteques Chillout

En la Biblioteca Xavier Amorós, todos los lunes de agosto a las 19:00 horas, se llevará a cabo un ciclo de conciertos. El 5 de agosto actuará Frankie Boronat; el 12 de agosto. Sílvio Álvarez; el 19 de agosto. Biel i Olga; y el 26 de agosto. Dj Ecléctico.

Tardes de verano en la Biblioteca Pere Anguera

Lunes de julio y agosto. De 17:30 h a 19:30 h. ABC D Jocs - Trencacontes d'Estiu . Inscripciones en tempsxcures@reus.cat.

Martes de julio y agosto. A las 18:00 h. Actius protagonistes! Los libros Activos de la sala infantil nos proponen una infinidad de actividades refrescantes.

Jueves de julio. A las 18:00 h. Llegim videojocs! Actividad donde jugaremos a videojuegos increíbles que nos llevarán a un viaje digital magnífico en el cual aterrizaremos sobre libros que tienen relación con el videojuego. Edad: 12 a 17 años.

Jueves de agosto. A las 18:00 h. Enrola't. A cargo de Associació Rol & Jocs. Pasa las tardes del jueves del mes de agosto descubriendo y jugando diferentes partidas de jóvenes de mesas . Edad: 12 a 17 años.

Juego de Lectura del Verano · Operación: veredicto final

Inicio 26 de junio, a las 19:00 h, a la Biblioteca Xavier Amorós . Inicio del Juego de Lectura. Salvat Papasseit y los niños de mi escalera . A cargo de la compañía Bambadaboom y la Asociación Cultural Hola Creador.

. Inicio del Juego de Lectura. y los niños de mi . A cargo de la compañía y la Asociación Cultural Hola Creador. De junio a septiembre, en las dos bibliotecas. Operación: ¡veredicto final! Desde la Central Mundial de los Libros infantiles nos han encargado una misión: escoger los mejores libros de la historia para premiarlos con hojas de laurel. Y nos preguntan si los niños de Reus están preparados para afrontar esta tarea. ¡Lee, decide qué puntuación merecen los libros y forma parte del jurado final!

están preparados para afrontar esta tarea. ¡Lee, decide qué puntuación merecen los libros y forma parte del jurado final! 16 de septiembre, a las 17:30 h, a la Biblioteca Pere Anguera . Clausura del Juego de Lectura. El Vecindario, a cargo de Taleia Cultura.

Finalmente, durante el mes de julio a Xavier Amorós y en agosto a Pere Anguera, se podrá ver la exposición 100 anys de l'Editorial Joventut, un recorrido por los personajes más emblemáticos publicados durante los cien años del Editorial Joventut.

