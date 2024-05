Los estudiantes del Bachillerato artístico de Gabriel i Ferrater de Reus exponen en Cal Massó

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Cerrar una etapa de la vida siempre es un momento importante para todos. Sentimientos como el orgullo del trabajo hecho y la añoranza de los tiempos pasados, mezclados con la ilusión y el nerviosismo de cara al futuro. Pero, en este momento, no hay nada mejor que poder dar un repaso de toda esta época.

Eso es lo que han hecho durante los últimos 26 años los alumnos de 2.º del bachillerato artístico del Instituto Gabriel i Ferrater, que exponen una selección de sus proyectos artísticos trabajados en el centro durante los dos últimos años. «Es un momento muy bonito. Porque es una manera de ver el progreso que los alumnos han tenido a lo largo de estos dos años», explica Ester Ferrando, profesora del centro.

En la exposición, que desde el 24 de mayo hasta mañana se puede visitar en Cal Massó, expone proyectos artísticos de todo tipo de formas como luces, dibujos, pinturas, prendas de ropa y audiovisual. «Además, el cambio que han hecho ha sido muy grande. Por ejemplo, en dibujo en la educación obligatoria se hace muy poca cosa y, por lo tanto, llegan con pocos conocimientos. Entonces, partimos de una base muy mínima y acaban evolucionando mucho», asegura Ferrando.

Irene Yi-Orti es una de las estudiantes que ha finalizado este año el bachillerato artístico y ha podido exponer algunas de sus piezas. Entre ellas, un autorretrato, es decir, un selfie del siglo XIV, donde la artista quiso dar su toque personal: «No se me da del todo bien hacerlo realista. Entonces, preferí jugar con los colores, haciendo como unas manchas y, al final, acaban haciendo la forma».

«La verdad, al inicio de estar aquí expuesto era un poco extraño porque no soy mucho de hacerme fotos a mí misma. Pero ahora me gusta que esté aquí expuesto», admite Yi-Orti. Por su parte, su compañera, Heura Martí, sigue un particular proceso de creación: «Cuando quiero pintar alguna cosa me gusta visualizarlo antes de dibujarlo, por este motivo lo fotografío. Eso me permite concentrarme y, entonces, lo plasmo».

«¿Y esto qué salidas tiene?»

«Es increíble reencontrarnos con nuestros alumnos y ver que les ha ido bien, que han estudiado y ahora son críticos artísticos, profesores u otras cosas», afirma orgullosamente Ferrando. Y es que, si hay una cosa que preocupa a muchas familias es el futuro de estos jóvenes artistas.

«Lo que más nos preguntan las familias siempre es «¿Y esto qué salidas tiene?». Estamos hartos», reconoce la profesora. «Pero esta pregunta la hacen el día de las puertas abiertas, porque después cuando vienen aquí y ven la exposición reconocen todo el trabajo que hay detrás», comenta.

No obstante, una situación que no ha frenado a estudiantes como Irene Yi-Orti y Heura Martí. «Yo tenía el arte como un hobby. Entonces, cuando tuve que decidir era lo único que me atraía», explica Yi-Orti, una situación parecida a la de Martí: «Yo tenía claro que quería hacer el artístico, por eso mis padres tuvieron que decir que si eso es lo que quería, adelante».

Dos alumnas que cierran una etapa, pero que ahora abren otra. Las dos artistas tienen intención de empezar el próximo curso el Ciclo Superior de Artes aplicadas al muro de la Escuela de Arte y Diseño de Tarragona y, con un poco de suerte, no tendremos que esperar mucho para ver otra exposición firmada por sus nombres.