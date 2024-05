Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

Reus trabaja para tener más centros de formación profesional integrada. Estos centros tendrán que aglutinar las formaciones profesionales del Departamento de Enseñanza y la calificación profesional que se ofrece desde el Servicio de Ocupación de Cataluña en un único equipamiento.

A inicios de este mes de mayo, el Consejo de la Formación Profesional de Reus formalizó el convenio de colaboración entre el IMFE Mas Carandell y el Instituto de Horticultura y Jardinería, convirtiéndolo en un centro de formación profesional integrada dentro de la familia agroalimentaria, a una de las diez familias de formaciones profesionales.

El concejal de Empresa y Ocupación del Ayuntamiento de Reus, Òscar Subirats, comenta que cuando se elaboró el Informe General de Prospectiva 2023-2026, entre otras cosas buscó los recursos de los cuales se disponían en el territorio, concretamente, equipamientos dedicados a la formación.

«Cuando centramos la mirada en la comarca del Baix Camp, nos hemos encontrado que centros que cumplan los requisitos sólo había el Instituto de Horticultura. Y, al mismo tiempo, había un centro de formación profesional como es Mas Carandell que puede acabar de cubrir las necesidades».

Con uno no es suficiente

No obstante, este único centro no es suficiente y, por este motivo, desde el Consejo se trabaja para conseguir que otros centros de la ciudad se sumen. «En el Tarragonès hay tres centros que pueden asumir esta función, que son Pere Martell, el Cal·lípolis y el Comte de Rius, y cada uno en familias profesionales diferentes», explica el concejal.

Este hecho permite satisfacer más esmeradamente la demanda por parte del territorio, una estadística que el informe también recoge. «El informe tiene en cuenta la oferta por parte del sistema y la demanda por parte de las empresas. Por ejemplo, en la comarca del Baix Camp la principal demanda está en la familia agroalimentaria, seguida del ocio y el bienestar, por la rama del turismo, y de la industria del metal y la movilidad, por la rama de la instalación y mantenimiento», detalla Subirats, añadiendo que «por este motivo, el Instituto de Horticultura tendrá que expandir su oferta y hacer más cosas, pero también hay que añadir otros centros».

Aunque no revela la identidad de los centros de la ciudad con los que están en conversaciones, asegura que algún centro público «empieza a mostrarse interesado». «No obstante, no nos marquemos calendarios. Es un tema muy complejo que vamos trabajando con la vista puesta en el 2030, que parece lejos y no lo está tanto», sentencia el concejal de Empresa y Ocupación.