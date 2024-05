Reus pone en marcha un nuevo servicio de recogida de restos de poda puerta a puerta

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Reus ha puesto en marcha esta semana un nuevo sistema de recogida de los restos de poda de la fracción vegetal puerta a puerta con el fin de dar valor a este tipo de residuos orgánicos. El nuevo servicio consiste en la entrega de sacos de recogida del tipo big-bag, bajo petición de los particulares a la concejalía, y un servicio de recogida de tipo semanal cada lunes.

Estos restos de poda serán tratados con una biotrituradora y posteriormente, bajo demanda, se podrán distribuir a particulares o a la propia corporación para procesos de autocompostaje, para su aprovechamiento posterior, o bien se derivarán a una planta de tratamiento. El césped, las flores y la hojarasca se podrán reciclar conjuntamente con la fracción orgánica y depositarlo en el contenedor de orgánica (color marrón). Por lo tanto, este servicio está pensado sólo para la recogida de la poda de árboles o arbustos que requieren trituración.

El servicio supondrá la retirada de las calles de los 14 contenedores de tipo bañera instalados en varios puntos de la ciudad, así como las tres cajas de recogida ubicadas en los barrios residenciales de Aigües Verds, El Pinar y Blancafort. Un sistema este, dirigido sólo en los domicilios, que no permitía controlar un posible uso del sector privado de jardinería, y que seguramente hará aumentar las entradas en el centro de reciclaje de la fracción poda por parte del sector profesional. El año pasado se recogieron en estos contenedores 646.000 Kg de restos.

El concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Daniel Rubio, ha puesto en valor esta iniciativa que «contribuirá directamente en la mejora de los índices de separación de residuos orgánicos y de rebote en los índices de recogida selectiva de la ciudad».

El porcentaje de recogida selectiva de fracción orgánica en la ciudad de Reus ha aumentado significativamente en los últimos años: un 17,51% en el 2023 y un 11,20% los primeros meses de 2024. Unas cifras que según el concejal «tenemos que conseguir que sigan creciendo con iniciativas como esta, enmarcada en el ciclo de la orgánica y que permite disminuir el impacto sobre el medio ambiente de la gestión de los residuos».

Funcionamiento del sistema

Les personas interesadas tienen que solicitar la entrega a domicilio del saco reutilizable a través de un formulario en línea que se habilitará en los próximos días, a través del teléfono habilitado, o bien recogerlo en la oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Reus (Edificio Mercado Central - 1.ª planta C/Josep Sardà y Calià, s/n) de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes (no hay que pedir cita previa). Se entregará un único saco por vivienda cada semana.

La recogida se hará una vez por semana, todos los lunes. En el formulario electrónico o presencialmente en la oficina se escogerá el lunes que se quiere realizar la recogida. La recogida se tiene que programar dentro del plazo de 15 días a contar desde la entrega o recogida de los sacos reutilizables.

El día de recogida habrá que dejar el saco delante de casa, en un lugar donde no genere molestias al vecindario y esté accesible para el equipo de recogida, antes de las ocho de la mañana del lunes acordado pero no antes del domingo por la tarde. El equipo de recogida se llevará la fracción vegetal junto con el saco, siempre y cuando se cumplan las normas establecidas, cuando la fracción vegetal no contenga impropios. Para solicitar una nueva recogida hará falta volver a recoger el saco en la oficina y concertar el día de recogida.

Te puede interesar