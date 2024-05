Junts por Reus exige al gobierno municipal que interceda con la Generalitat para parar el traslado de los usuarios de la residencia ICASS

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Junts per Reus ha reclamado que el gobierno municipal interceda con el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya para detener el traslado iniciado de los usuarios de la residencia pública de personas mayores ICASS hacia otros centros de la ciudad o de Tarragona.

El grupo municipal considera que la alcaldesa, Sandra Guaita, «no puede ponerse de perfil ante esta grave situación y ante la voluntad expresada por miles de reusenses», después de que familiares, trabajadores y usuarios hayan entregado al Ayuntamiento más de 11.000 firmas para frenar el cierre de la residencia.

«La alcaldesa no se ha plantado y no ha hecho el trabajo que le correspondía liderar para evitar este desenlace, pero seguro que todavía tiene margen para rectificar y defender una solución que sea satisfactoria para los reusenses», señala la líder de la oposición y portavoz de Junts per Reus, Teresa Pallarès.

De hecho, «la alcaldesa es cómplice indirecta porque uno de los socios de su gobierno municipal es quien ha tomado esta decisión desde el Gobierno de la Generalitat», ha subrayado en alusión a ERC. Junts per Reus, después de reunirse en varias ocasiones con representantes de los trabajadores, lamenta que el Departamento de Derechos Sociales ha adoptado y ha empezado a ejecutar la decisión sin transparencia y sin presentar ninguna documentación sobre el proyecto, los plazos o la dotación económica de las obras para la reforma de la residencia.

