El Ayuntamiento ofrece charlas sobre emprendimiento en los institutos de Reus que están interesados

El Ayuntamiento de Reus ofrece charlas para alumnos de los institutos de la ciudad para fomentar el emprendimiento entre los más jóvenes. Se trata de un servicio a demanda, tal como explica el concejal del área de Empresa y Ocupación, Òscar Subirats: «Hay institutos que tienen asignaturas dedicadas al emprendimiento. Entonces, es un recurso pedagógico que lo puede solicitar el profesor encargado».

El concejal asegura que, actualmente, es una sesión que llevan a cabo «una o dos veces al mes». Para añadir más valor a la charla, esta la hacen un técnico de la concejalía y, principalmente, un joven emprendedor o emprendedora. «Es una manera de hacer una sesión más experiencial. Lo que queremos no es tan sólo sensibilizar el espíritu emprendedor, que también, sino compartir valores como la resiliencia, la tenacidad o la planificación, que van mucho más allá de emprender», recalca Subirats.

Por este motivo, la concejalía confía estas sesiones a emprendedores ‘de la casa’, ya que ofrecen apoyo y asesoramiento a jóvenes autónomos. «Una vez a la semana atendemos entre uno y tres emprendedores que tienen una idea, pero no saben como llevarla a cabo o gente que decide dar un giro de 180 grados a su vida laboral y decide emprender. Entonces, les ayudamos en algunos casos por cosas puntuales y, de otras veces, hacemos seguimientos más extensos, ya sea por temas de concepto del negocio o más bien administrativos», detalla el concejal de Empresa y Ocupación.

Una de estas jóvenes emprendedoras a las que la concejalía asesoró es Laura Lázaro, diseñadora gráfica proveniente de las Terres de l'Ebre que, cuando finalizó sus estudios, decidió emprender. «Primero lo intenté en Barcelona, pero llegó la covid y volví a Amposta. Entonces, estuve trabajando durante dos años en una empresa de marketing, pero fue muy difícil para mí porque yo ya había probado la libertad, y para mí es muy importante», relata Laura Lázaro delante de un grupo de alumnos del Instituto Lluís Domènech i Montaner.

«Ser autónomo tiene sus cosas, pero cuando trabajas por tu cuenta eres tú quien decide cuándo llevar a cabo tu idea, no tienes que esperar al hecho que a tu superior le parezca bien», valora la diseñadora gráfica, aunque también reconoce que «hay meses que son muy difíciles y que también te obligan a aceptar trabajos que quizás no son lo que más te gusta, pero todos tenemos que pagar el alquiler».

«No recuerdo cómo llegué aquí a la concejalía», reconoce con una carcajada «pero me han ayudado mucho, en cosas tan importantes como los hábitos o cosas más técnicas. Pero, sobre todo, me gustaron mucho los compañeros. Poder compartir con otras personas todo tipo de experiencias te ayuda, te motiva y crea oportunidades. Por ejemplo, hacía tiempo que quería hacer talleres y fue una compañera la que me cedió su espacio». «También te sirve para ponerte a ti mismo a prueba. A veces, cuando entras en una plantilla vas haciendo sin pensar mucho, y eso no pasa cuando eres autónomo», advierte Lázaro.