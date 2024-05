El arte reusense llega a Nueva York

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

¡El artista multidisciplinar de Reus, Gerard Valls, presentó del 4 al 8 de mayo su nueva colección de joiería artística This is not just a jewel, this is art! en el Museo de las artes y el diseño (Mad Museum) ubicado en Columbus Circle, Manhattan.

Valls ha sido uno de los 50 autores seleccionados para participar en la exclusiva exposición, presentación y venta de las obras más recientes de los creadores más relevantes de la temporada 2023-24 con el comisariado de Bryna Pomp (especialista en joiería contemporánea).

Mad About Jewelry es actualmente una de las exposiciones más prestigiosas dentro del sector, no sólo por su gran valor artístico sino que también por la oportunidad que se brinda al público asistente de conocer personalmente a los artistas y poder conversar con ellos sobre sus obras y la complejidad de los diferentes procesos creativos de cada uno de los autores.

La colección presentada por Gerard Valls tuvo una gran aceptación por parte del público americano, el cual mostró un gran interés por la originalidad, la transgresión y la utilización de materiales poco convencionales como el aluminio, la tornillería industrial o la pintura y sobre todo, por el valor artístico de las piezas.

En esta, Valls no muestra la joya como un simple ornamento o elemento decorativo sino que cada una de las piezas está concebida como una obra de arte u objeto de coleccionismo único, exclusivo e irrepetible con una estética pictórica inspirada en el arte urbano.