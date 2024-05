De un TFG a las salas de cine: ‘Un sol radiant’

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Empezó como Trabajo de Fin de Grado (TFG) y, a partir del viernes, 17 de mayo, se proyectará en las salas de cine. Un sol radiant es un proyecto académico de cinco cineastas que acaba de hacer el salto al sector profesional y que cuenta con firmas tarraconenses: en la coautoría, se incluyen los nombres de la reusense Clàudia Garcia de Dios y la cambrilense Mònica Cambra Domínguez.

«Nació sin las pretensiones de llegar a ser una película, porque no pensábamos ni que pudiera ser una realidad, pero, poco a poco, fuimos viendo que podía serlo», expresa Garcia de Dios días antes del estreno.

El film, protagonizado por Laia Artigas, Núria Prims, Núria Sales y Jaume Villalta, copó los primeros titulares hace poco más de un año, al ser reconocido con el Premio Talents en el D'A Film Festival.

«Nos gustaría estrenarla en los cines comercialmente, para el público general», anhelaba en aquel momento la guionista reusense, según compartió en una entrevista con Diari Més. Sin embargo, no se quería precipitar. «Estamos intentando disfrutar al máximo del momento; lo que pase después, ya vendrá», comentaba.

Con el dogma de mantener los pies en el suelo se ha seguido. «Hemos ido muy paso a paso, viviendo el momento y no pensando tanto en el futuro, en cosas grandes, sino con lo que estamos haciendo ahora», reconoce Garcia de Dios. «Ahora, por fin, pasará de ser nuestra a serlo de la gente», añade.

Un sol radiant plantea un escenario preapocalíptico: Mila, una niña de 11 años, se enfrenta a los últimos cinco días de vida antes de que un meteorito arrase la tierra. A lo largo de 75 minutos de metraje, el espectador es testigo de cómo el personaje, interpretado por Laia Artigas, aprende a gestionar la inexorabilidad de la muerte. No es la única, sin embargo, que tiene que afrontar la inevitable realidad.

«Con cada personaje, queríamos hacer un retrato lo más fiel posible de diferentes maneras de vivir el luto; las emociones se pueden vivir de muchas formas», señala Garcia de Dios. Organizar una fiesta o enajenarse; pasar tiempo con la familia, con los amigos o solo; son propuestas igual de válidas.

La película se estrenará en las salas de cine el viernes y en lugares seleccionados, lo hará acompañada de una presentación o un coloquio con el equipo de cineastas —o con una representación. A estas alturas, sin embargo, parece que Garcia de Dios no podrá saborear el éxito en casa. «Espero y me gustaría muchísimo que hubiera cerca de Reus porque, al final, jugar en casa hace ilusión», expresa la guionista. «Además, no soy sólo yo, sino que Mònica Cambra es de Cambrils, de la zona», apunta. No será hasta el último momento que se tenga la lista definitiva de los espacios donde se proyectará el premiado largometraje.

Clàudia Garcia de Dios considera que se trata de una obra que «puede gustar a mucha gente». «La hemos pensado para públicos muy diversos», comenta. La familia de Mila está conformada por cuatro personas de edades (Mila, de 11 años; la hermana, de 16; la madre, de 45; y el abuelo, de 71) y circunstancias muy diferentes. «El público se tiene que animar si le gustan las películas sobre la familia, sobre las relaciones humanas, sobre lo que realmente nos importa; en última instancia, qué es lo que ponemos de relieve, qué es lo que realmente vale la pena», apunta la guionista. «En caso de que pasara el fin del mundo, ¿qué valorarías?» lanza como pregunta final.

