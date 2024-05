Se enfrenta a nueve años de prisión por agredir sexualmente a una menor en Reus el año 2020

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha juzgado este jueves a un hombre acusado de agredir sexualmente a una menor de dieciséis años en Reus el año 2020. El acusado ha declarado que mantenía una relación sentimental con la víctima y ha negado que lo obligara a marcharse con él a Gerona. En los momentos de los hechos, la chica tenía quince años, diez menos que el investigado.

Fiscalia le pide nueve años de prisión por un delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años con penetración vaginal y una responsabilidad civil de 10.000 euros. La acusación particular hace las mismas peticiones que el ministerio público, pero eleva la indemnización a 20.000 euros. La defensa del procesado ha pedido una sentencia absolutoria, alegando que no se han acreditado los hechos.

En su declaración, el acusado ha explicado que conoció a la menor cuando llegó a Cataluña, procedente de Honduras, y que habían mantenido una relación de amistad previa a través de mensajes de móvil. El hombre ha afirmado que iniciaron una relación sentimental, que era consentida. También ha asegurado que decidieron marcharse a Girona, donde él vivía, y ha negado que la obligara a hacerlo. Asimismo, ha manifestado que la joven hubiera podido pedir auxilio durante el trayecto en tren y que no lo hizo porque quería estar con él.

Además, ha declarado que los Mossos no lo detuvieron hasta que la familia interpuso la denuncia por agresión sexual, tres días más tarde que los agentes localizaran a la menor y la devolvieran a los padres. El acusado también ha apuntado que el padre de la víctima abusaba sexualmente de ella. La madre de la menor ha negado estas afirmaciones y ha aseverado que la relación entre padre e hija es «correcta». En su declaración, la mujer ha señalado que su hija no tenía amigas cuando empezó a vivir con ella.

La testigo ha dicho que tampoco sabía que tenía una relación con el acusado hasta que no presentaron la denuncia. «Me puse a buscarla, sabía que él vivía en Girona, pero no sabía dónde. No sabía nada, ni que él había estado en la casa escondido durante un tiempo», ha declarado. «No conozco que haya tenido ninguna relación sexual o de pareja, era pequeña cuando llegó a España», ha añadido.

Según el escrito del ministerio público, el acusado se personó en casa de la víctima el 19 de junio de 2020, cuando el hombre tenía 26 años y la menor 15, con la intención de mantener relaciones sexuales. El fiscal indica que la menor se negó a tenerlas, pero que acabó «cediendo». Además, explica que el investigado volvió al domicilio el día 5 de agosto del mismo año, y que entonces, estuvo dos días más escondido.

«La menor accedió a que se quedara en el domicilio porque tenía miedo de que le hiciera daño a su familia», recoge el escrito. «Durante aquellas noches y días, el acusado aprovechando que la madre trabajaba de interna en otro domicilio y que el padre estaba ausente por trabajo o bien dormido, él satisfacio su ánimo lascivo manteniendo relaciones sexuales completas», añade la acusación.

Fiscalia pide nueve años de prisión al acusado por un delito de agresión sexual continuado a menor de 16 años con penetración vaginal -inicialmente, solicitaba once años por un delito continuado de abuso sexual. También solicita la prohibición de aproximarse a la víctima durante un periodo de doce años y diez años de libertad vigilada. Con respecto a la responsabilidad civil, reclama 10.000 euros para la menor.

La abogada de la víctima hace la misma petición que el ministerio público, aunque dobla la responsabilidad civil y la cifra en 20.000 euros. Por su parte, la letrada del investigado ha pedido la absolución y ha argumentado que no han quedado acreditadas las agresiones sexuales. La defensa también ha afirmado que no hay ninguna prueba y ha dicho que la declaración de la víctima tiene contradicciones.

La víctima, que era menor en el momento de los hechos, ha declarado a puerta cerrada. El juicio ha quedado visto para sentencia.

