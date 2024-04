Gemma Balagué: «¿Cómo de grande puede llegar a ser el dolor de una muerte tan pequeña?»

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

¿En qué momento ves necesario plasmar en un libro un tema como el del luto perinatal?

«Hay varios momentos. El principal fue después de haber sufrido la muerte de mi hijo a mitad de gestación. Volví a salir a la calle y vi que la gente no sabía cómo dirigirse a mí. Había una falta de patrones de conducta ante este luto, que es diferente a los lutos que estamos acostumbrados porque es un luto muy silenciado e inesperado. Así que pensé que se tenía que hacer más pedagogía».

¿Por qué ante una muerte sabemos cómo actuar y en el caso del luto perinatal nos falta este protocolo?

«Hace muchos años que es un luto muy silenciado y las mismas mujeres nos hemos autocensurado. Por ejemplo, no decimos que estamos embarazadas hasta los tres meses, por si acaso lo perdemos. Además, es una persona de la cual no tienes recuerdo, normalmente nos cogemos mucho a los recuerdos durante el luto, y como mucho lo has imaginado. Entonces, la gente no ha establecido ningún vínculo, pero la madre si porque lo tiene dentro y comparte todas las hormonas y la sangre. Pero, por ejemplo, el padre vive muy diferente un luto perinatal, porque no ha tenido las mismas vivencias. Mi pareja lloró mucho y estuvo muy triste durante mucho tiempo, pero no es lo mismo».

El concepto de duelo perinatal es muy reciente, pero en realidad es una cosa que ha pasado siempre. ¿Por qué ahora hablamos?

«Este silencio se empieza a romper cuando las mujeres se sienten valientes para expresar su dolor. Entonces, volvemos a culturizar la muerte que ha sido tan lejana durante tanto tiempo. La esperanza de vida ha cambiado mucho y ahora la muerte es un problema que se tiene que combatir. Antes, cuando se moría un hijo, era una cosa natural. Pero en realidad son muchas las mujeres que pierden al hijo, ya que actualmente uno de cada cuatro embarazos no acaban con un bebé vivo. También creo que al haber cada vez más infertilidad es un tema más recurrente, porque tener a los hijos siendo mayor lo hace más difícil».

¿Cómo de importante es que cementerios, como el de Reus, tengan espacios para estas ‘pequeñas personas’?

«Es muy importante, porque lo que nos ayuda a superar el luto son los rituales y la despedida. Muchas mujeres no pueden ver los cuerpos de sus hijos o ellas mismas se niegan a verlo por la pena que les dará. Y yo también reivindico poder tener un espacio físico en el que poder enterrarlo. Yo en mi caso, como que no llegaba a los 180 días me pude llevar el cuerpo. Lo pude enterrar en el bosque, coloqué un olivo encima y eso me está sirviendo mucho. Poder ir allí cada dos o tres días, hablarle, cantarle o simplemente estar allí rodeada de naturaleza».

Comentabas que la muerte es un tabú, ¿cómo afecta a eso al luto perinatal?

«La muerte nos hace daño y la evitamos. Vivimos en una sociedad en la que todo tiene que ser bonito e instagrameable y todo lo que nos hace daño lo evitamos porque no estamos acostumbrados a aguantar el dolor porque hay pastillas para todo. Yo estoy de baja y me ha costado no volver a trabajar, darme el permiso de estar mal. Porque lo piensas que si trabajas pensarás en otras cosas, te pasará más rápido y lo único que haces es posponerlo y al cabo de un tiempo surge en forma de enfermedad. Y eso es culpa de una sociedad capitalista, consumista y que nos hace ir a todos deprisa. Producir y no mirar hacia dentro, sólo estar de cara a fuera».

La muerte puede ser pequeña, pero por lo que veo las consecuencias no lo son.

Hay un momento en el que me pregunto: ‘¿Cómo de grande puede llegar a ser el dolor de una muerte tan pequeña?’. Yo, por ejemplo, sufrí la muerte de una madre y es muy doloroso, pero es que al hijo lo llevas dentro y te cambia la vida. Incluso, te crea una crisis de identidad porque te preguntas si eres madre o no. Es inevitable que te transforme y no tenemos una palabra como ‘viudo’ o ‘huérfano’ cuando tienes un hijo muerto».

¿Qué crees que se tiene que cambiar en el ámbito legal o administrativo?

«Tienes que poder registrar a tu hijo tenga cuatro meses o seis, ¿qué diferencia hay al final? El tope está en 180 días, pero se tendría que quitar. También, por ejemplo, está el tema de la baja, porque a mí me dan sólo tres días por luto perinatal. ¿Tú crees que se ha muerto mi hijo y sólo tengo que tener tres días para pasar el luto? Al final tienes más días libres por casarte que porque se muera tu hijo. Es muy injusto. Entonces, tenemos que pedir baja por ansiedad o depresión, que es una cosa que se coge la gente cuando tiene problemas de salud mental. Pero eso no es un problema de salud mental, es un luto».