Gerard Pagès: «En los sectores del turismo y la industria estamos en una muy buena situación»

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cuál es el perfil de las empresas que serán reconocidas la noche del 15 de abril?

«Nosotros en PIMEC Baix Camp tenemos diferentes tipos de empresas, de diferentes sectores y actividades, entonces lo que hemos hecho es separarlo por categorías y habrá cinco galardones. Además, no lo hemos querido decidir sólo dentro de nuestra organización. También han intervenido el Ayuntamiento de Reus y el Consell Comarcal del Baix Camp, porque queríamos contar con otras visiones».

¿Cómo esperáis que se desarrolle el acto?

«En la jornada del día 15 nosotros lo primero que haremos es un reconocimiento a todos los nuevos asociados que recibirán la placa conmemorativa. Después procederemos a la entrega de los cinco premios y, seguidamente, una conferencia a cargo de Antoni Cañete, presidente de PIMEC, con motivo de los 50 años de la entidad».

¿Como de importante ha sido el papel de PIMEC en estos últimos 50 años?

«Hay una frase que siempre dice el presidente que es activismo empresarial. Si tú no estás en un lugar, los lugares no quedan nunca vacíos, los ocupa alguien más. Hasta ahora las pequeñas y medianas empresas no tenían representación en los órganos de gobierno. Entonces, siempre pasaba que las grandes empresas eran las que tomaban las decisiones. Las necesidades que tiene una gran empresa no tienen nada que ver con lo que necesita una pequeña empresa. Por lo tanto, lo que hemos conseguido es que las pequeñas y medianas empresas estén en estos órganos y las leyes se hagan pensando también con ellas. En Cataluña el 99,8% de las empresas son pymes. No tiene sentido que casi todas las empresas sean pymes y que no estén representadas dentro de los órganos de gestión».

¿Cuál es la situación de las pymes del Baix Camp?

Nosotros representamos a muchos sectores, por lo tanto, es difícil generalizar. Por ejemplo, en el turismo, en el que tenemos muchas empresas que dependen directa o indirectamente. Para esta temporada de verano en la Costa Daurada se esperan unos registros históricos. Como resultado, en el ámbito del turismo estamos en una buena situación, pero en el sector industrial también. Que una gran multinacional surcoreana piense en el Baix Camp para hacer una inversión brutal en un sector como es el de componentes de baterías para vehículos eléctricos significa que estamos bien situados en el mapa. Donde sí que tenemos un problema y que se ha agravado con el tema de la sequía es en la agricultura. Los municipios que dependían del agua del pantano de Riudecanyes que han sufrido, los avellanos se han muerto y las cooperativas están pendientes de ver cómo cambia este sector».

¿Cómo PIMEC puede apoyar con este sector que sufre?

«Mucha gente desconoce todos los servicios que ofrece PIMEC. Por ejemplo, cuando hacemos los premios PIMEC, el dinero que recaudamos va hacia la Fundación PIMEC. Esta tiene diferentes proyectos donde destina estos recursos. Una de estas iniciativas es ofrecer una segunda oportunidad para aquellos empresarios que lo han perdido todo, por el motivo que sea, y reanudar un negocio. Por lo tanto, ante este cambio de ciclo con el tema de la fruta seca en la comarca, PIMEC está allí para ayudar a todos aquellos empresarios que se han visto afectados por la sequía».