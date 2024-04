El CSIF y el Ayuntamiento de Reus llegan a un preacuerdo para negociar

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El CSIF de Reus desconvocó ayer a última hora la protesta prevista en el Tecnoparc al mediodía para protestar contra la «falta de voluntad negociadora del Ayuntamiento de Reus». Según explica Ruben Ventura, presidente de la junta de personal del Ayuntamiento, pudieron llegar a un preacuerdo. «Cuándo anunciamos la manifestación se puso en contacto con nosotros el concejal de Servicios Generales, Manel Muñoz, y conseguimos cerrar un preacuerdo para sentarnos a negociar y poner encima de la mesa las cosas que mejorar», explica Ventura, que añade que la primera reunión será el miércoles 17 de abril.

Ventura comenta que tienen hasta «50 puntos a mejorar para poner encima de la mesa». Entre estos puntos, señala algunos como una falta de personal dentro del cuerpo de la Guardia Urbana: «No cuentan con suficiente personal, no pueden hacer los descansos que les corresponden y hay bastante malestar dentro de la plantilla». Una situación que también se reproduce en el caso de los conserjes. Ventura denuncia que estos no pueden descansar y que se les dificulta la conciliación familiar. Por otra parte, asegura que dan este «voto de confianza al Ayuntamiento» pero advierte que «si el día 17 vemos que la cosa no va a ningún sitio, al día siguiente mismo llevaremos a cabo acciones».