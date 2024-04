Humor, reflexión y drama en un Trapezi que será histórico en Reus

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Una cuarentena de compañías —locales, nacionales e internacionales— presentarán sus espectáculos entre el 8 y el 11 de mayo para dejar a los espectadores boquiabiertos. No se verán sólo acrobacias, danzas, extravagancia y clowns, sino que la Feria Internacional de Circo de Cataluña, el Trapezi, presentará un espacio de pensamiento crítico y de reflexión sobre temáticas como la salud mental, el suicidio, la pérdida de un ser querido, la identidad de género o la maternidad.

«Es fantástico que se haga un llamamiento a la concienciación, a formular preguntas y a abrir el pensamiento crítico en cuestiones de gran relevancia social», valoró la directora de los Servicios Territoriales de Cultura en Tarragona, Lourdes Malgrat. It Happens, de La Campistany; MAMA XTREME in Wonderland, de la compañía Marta Renyer; DESproVISTO, de UpArte, y Duelo, de Jean-Philippe Kikolas, harán pensar.

«No todo tendrá una mirada oscura o preocupante; preguntas nos haremos, pero hemos dotado la calle y las salas de mucho humor», matizó Cristina Cazorla, codirectora artística del certamen. La programación tendrá una mirada «muy especial» hacia los niños y se les acercará la cultura circense, invitando a las escuelas a visitar la carpa del parque de Sant Jordi. El payaso Tortell Poltrona participará en el Cabaré. «En esta edición, el circo hará historia porque hablamos de muchas historias dentro del circo», añadió.

Alba Sarraute, la otra codirectora artística, destacó el esfuerzo llevado a cabo para poner el Trapezi en el punto de mira del «mercado estratégico internacional», de forma que el público europeo y «de todas partes» encuentre en el Baix Camp la capital del circo de calidad. Como reclamo, grandes compañías del continente, como Colectif Malunés et Mouvedbymatters o Cirque Inextrémiste, llegarán a Reus para demostrar sus creaciones. «Hemos apostado por traer las grandes compañías europeas que hacen llamamiento a estos mercados estratégicos y que, al mismo tiempo, los visitantes puedan ver el talento de aquí y lo puedan llevar hacia todas las partes del mundo», destacó Sarraute.

En esta dirección apuntó también la presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, al ver el Trapezi como un «motor económico» no sólo para el talento cultural, sino por «todo lo que generan acontecimientos de este tipo en la ciudad que los organiza y a la demarcación». Un 50% de las compañías participantes son catalanas; un 25%, internacionales, y hay representadas hasta nueve comunidades autónomas.