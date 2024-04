Presentan la Asociación de Parkinson Reus-Baix Camp (APAREBA)

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, ayer se hizo una jornada en que se presentó la nueva Asociación de Parkinson Reus-Baix Camp en el Auditorio del Hospital Sant Joan. La asociación empezó hace un año. «Vine por casualidad y había los colaboradores que integran el Asociación de Parkinson de Barcelona explicando los proyectos que hacían», comentaba Anna desde la Asociación de Parkinson Reus-Baix Camp. «El doctor Casanova dijo que sería interesante tener una agrupación aquí en Reus y los que estábamos allí, levantamos el dedo y dijimos que nosotros estábamos dispuestos», cerró.

Algunos de los objetivos que tienen desde la comunidad son fomentar el vínculo entre familiares y pacientes, romper estereotipos sociales y sensibilizar a la sociedad con respecto a las personas que sufren la enfermedad, promover calidad de vida e inclusión social, facilitar el encuentro entre los afectados en diferentes actividades, dar apoyo en actividades para la investigación, hacer difusión a la población mediante charlas, voluntariado y colaboraciones y ofrecer recursos como terapias rehabilitadoras.

«Queremos que tengan ilusión de venir y salir de casa», aseguraba Anna. «La asociación está hecha para que todos vosotros vengáis a disfrutar de todas las actividades que haremos», añadió Mari Flor, compañera de Anna dentro de la agrupación. Su objetivo es crear actividades dentro del local para que la gente pueda ir a «hacer unas partidas al parchís, incluso podríamos hacer algún torneo, la cuestión es hacer alguna cosa», aseguró Anna.

«Queremos hacer ver a la gente que esta enfermedad no sólo la sufren personas mayores de 80, 70 o 60 años, también hay personas jóvenes que la sufren y no se tiene que tener vergüenza nunca, porque eso va contigo, es una cosa que lo tienes y lo tendrás siempre», apuntó Merche. «La enfermedad va más allá de las consultas, son tantos los aspectos que el hospital no puede a pesar de necesita que existan recursos externos como las asociaciones», apuntaba el doctor Casanova. «Hay muchos pacientes y cada uno tiene sus necesidades», cerró.