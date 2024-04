La paz en el 112, más lejos que nunca después de casi un año de conflicto y en la previa del 12-M

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

El mes de agosto de 2023 estallaba el conflicto en el 112 con la huelga en el servicio de llamadas del personal de Reus. Después de meses de negociaciones con la empresa que gestiona el servicio, Ferrovial/Serveo, para conseguir mejoras en las condiciones laborales.

Desde entonces ha llovido y ha habido muchas conversaciones, los trabajadores de Zona Franca se añadieron el mes de enero, pero la conclusión de todo es que la situación está igual o peor que en un inicio. La guinda del pastel llegó el pasado mes 13 de marzo cuando Pere Aragonès convocaba elecciones autonómicas y cualquier tipo de resolución del conflicto quedaba a la espera del nuevo gobierno en que, si todo va bien, tendría que llegar a finales de verano.

El representante de la CGT del centro 112 de Reus, Martí Vallvé, comenta que los siguientes pasos a seguir son «la acción sindical y hablar con la plantilla sobre qué estrategia seguir». Por este motivo, prevé que haya una asamblea a finales del mes de abril en la que también se hablará de futuras concentraciones.

«También es importante, ahora que entramos en campaña electoral, volver a insistir a los políticos con el tema, aunque hasta ahora todo haya quedado en palabras bonitas, pero vacías», reprocha Vallvé. Por otra parte, pone énfasis en la situación complicada que vive ahora mismo la plantilla: «Hay políticos y empresarios que tienen buenas intenciones, pero no empatizan con el trabajador. Te dicen que las cosas en política van lentas, pero aquí dependen sueldos de familias de gente que está al límite. Hay mucha gente con bajas por ansiedad y depresión».

Además, también comenta que «aunque estamos en huelga tenemos que garantizar unos servicios mínimos del 85%, pero eso no significa que hagamos el 85% de nuestro trabajo, sino que hagamos lo mismo con menos gente». Por otra parte, la empresa, con quien no han tenido mucho éxito negociando, les insta a desconvocar la huelga, ya que con elecciones convocadas no conseguirán nada. «Ahora llega el verano y tienen prisa, porque es la época de más actividad. Pero continuamos igual», critica el representante sindical.

Reclamaciones por parte de los trabajadores

La lista de posibles mejoras con respecto a la situación de los trabajadores del 112 es extensa, pero que en un inicio se resumirían en la internalización del servicio. «Creemos que sería la manera con la que la Generalitat se tomaría más seriamente este servicio. No creo que la empresa actual lo haga mal, todas lo harían igual de mal porque legítimamente buscan sacar unos beneficios y entonces no contratan suficiente personal, y eso acaba repercutiendo negativamente en el servicio hacia el ciudadano», argumenta Vallvé, que añade que «si eso fuera de gestión pública, que ya se sabe que no te tiene que generar ningún beneficio, podría haber toda la inversión que hace falta. Además, no pedimos una cosa imposible, ya que hace unos 15 años el servicio era público, pero lo externalizaron».

Por este motivo, en la anterior huelga del año 2022 se consiguió un acuerdo parlamentario para llevar a cabo un estudio que determinara si es «viable o no internalizar» nuevamente el servicio. No obstante, este informe todavía no ha llegado después de años. «La directora de CAT112, Irene Fornós, nos ha ido dando largas durante todo este tiempo», explica Martí Vallvé. «En noviembre del 2023 conseguimos que el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, nos diera su palabra que les daría una respuesta sobre la internalización en dos meses. Seguimos esperando». Una situación de emergencia que no parece tener un final próximo. Y en este caso, no disponen de un 112 al que poder llamar y pedir ayuda.