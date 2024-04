Cori Sánchez: «El diagnóstico de Alzhéimer se tendría que hacer lo antes posible para poder intervenir y retrasar el proceso»

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo ha evolucionado la entidad en estos años?

«Hace 25 años que empezamos y no nos podemos ni creer cómo ha evolucionado. Al principio, no había nada en Reus que hablara sobre este trastorno. Nadie te explicaba qué era. Entonces, tres familias afectadas se enteraron de que en Barcelona había un proyecto para ayudar a las personas con familiares con la enfermedad. Decidieron, por separado, ir a Barcelona para ver qué podían aprender. Allí vieron que se podrían juntar. En aquel tiempo, iban perdidas, pero, poco a poco, la entidad se fue haciendo grande. Yo, por ejemplo, llegué a la asociación hace nueve años, cuando a mi marido le detectaron Alzhéimer, y me encontré un mecanismo de ayuda tanto para él como para los familiares y cuidadores. Le faltaban las palabras y cuando un día dijo que no sabía dónde ir, lo llevamos al médico de cabecera y nos comentó que no era nada, que era joven, que era estrés y que nos esperáramos. ‘Sé que aquí hay alguna cosa’, pensé. Lo enviamos al neurólogo y nos dieron a conocer la asociación».

Cuando le hablaron por primera vez del Alzhéimer, ¿qué pensó?

«Fue un antes y un después. Recordaré toda la vida aquel despacho. Nos miramos mi hijo y yo y nos pensábamos que, al día siguiente, mi marido no nos conocería. No sabíamos nada. Cuesta asimilar y, poco a poco, vas aprendiendo, ¿pero qué pasa con un enfermo de Alzheimer? Que nunca es un día igual. Van desaprendiendo. Es muy importante que el cuidador esté bien asesorado, porque si no está bien, no puede cuidar. Y la información. Antes daba más miedo, más vergüenza. Dar visibilidad y normalidad a esta enfermedad es muy importante. Siempre decimos que no tengan miedo de venir a preguntar, que cuanto más se sepa, mejor; que si detectamos pronto, mejor».

A día de hoy, el Alzhéimer es una enfermedad que a todo el mundo le suena, pero una vez se tiene el diagnóstico, ¿qué?

«Y ya cuesta llegar al diagnóstico, este es el problema, porque aunque sí que la sanidad pública se está ampliando y se están abriendo nuevas unidades de detección, no es suficiente y todavía existe la cultura de que los problemas cognitivos de memoria están asociados a la edad. Falta la conciencia de decir ‘no, si hay problemas cognitivos, quiere decir que hay alguna cosa más allá y se tiene que investigar, hacer pruebas y derivar’. El diagnóstico se tendría que hacer antes, lo antes posible, para poder intervenir y retrasar el proceso de la enfermedad».

¿Cuanto antes se detecte, antes se puede empezar a entrenar el cerebro?

«Incluso tenemos talleres de entrenamiento cognitivo para personas sin alteraciones cognitivas, como prevención, para crear más red neuronal, más reserva cognitiva, y, así, poder prevenir que aparezca la sintomatología».

Si al final acabara afectando el Alzhéimer, tardaría más en manifestarse.

«Sí, el curso iría más lento».

¿Qué servicios ofrecen?

«Tenemos el programa Lerín Neurocognitive. Tenemos terapias del área cognitiva, del área físico-funcional y del área emocional. Sobre todo se trabajan terapias emocionales, porque desde que un día te diagnostican Alzheimer, lo aceptas y va avanzando la enfermedad, hay un proceso de duelo, no sólo para la persona usuaria, sino también para los familiares y cuidadores. También se hace un acompañamiento al familiar y cuidador».

¿Es importante trabajar la parte emocional?

«Es muy importante, tanto o más que la parte cognitiva. Los seres humanos somos seres de hábitos y si nos habituamos a tener emociones negativas constantemente, eso afectará a nuestra forma de pensar y nos sentiremos peor. Estimulando las emociones positivas, con actividades que hagan crecer la autoestima, la persona tendrá predisposición a pensar de forma más positiva».

¿Cuál es la misión de la asociación a día de hoy?

«Seguir avanzando, ayudando y dando apoyo no sólo a los usuarios, sino también a los familiares, a los cuidadores y a los trabajadores. Tenemos un servicio gratuito, que son las primeras consultas, y también una campaña de revisión cognitiva que hacemos cada año».