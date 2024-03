El sueño de saltar al Estadio Municipal de Reus

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

A menudo, las personas con trastorno del espectro autista (TEA), cuando quieren practicar deporte, se encuentran incapaces de encajar en ningún equipo. «Tristemente, con las injusticias que hay, algunos de nosotros han sido excluidos de muchos equipos», comenta Pere. La Asociación Supera't y la Fundación Fútbol Base Reus firmaron, en noviembre, un convenio de colaboración para la creación de un equipo de fútbol formado por personas con TEA. Los jóvenes de la entidad ya tuvieron una toma de contacto con el fútbol en marzo del año pasado, con un amistoso contra el RubíTEA, y, allí, decidieron continuar para llevar adelante este proyecto.

Cada sábado, de 10 a 11 horas, los jóvenes entrenan en el CN Reus Ploms. Es una hora en que «el eje fundamental es el deporte, pero el equipo de fútbol no sólo es jugar; es un sitio donde no sentirse excluido de la vida y donde trabajar las habilidades sociales», asegura Mònica Bellido, presidenta de la Asociación Supera't. «Todo eso se traduce en poder realizarse como persona, nadie se ríe de mí», cierra. Un ejemplo fue la jornada deportiva que tuvo lugar el pasado 16 de marzo, junto con el equipo de atletismo de los Ploms. La actividad estaba enmarcada dentro de los actos del Día Mundial del Autismo, con el fin de dar visibilidad y comprender a las personas con TEA en su día a día. La jornada estuvo concurrida con actividades como la carrera de relevos o el tiro con jabalina.

Actividad de fútbol antes de la jornada de deporte inclusivo con la sección de atletismo.Diario Más

Lo que ahora piden los jóvenes es poder entrenar en un campo acondicionado para la práctica de fútbol, «ni que sea una hora a la semana, para que ellos sientan qué es estar en el campo», comenta Bellido. Como no es un equipo competitivo y no está dentro de una liga, está costando encontrar quórum para cuadrar horarios. «Creo que eso del campo es muy buena idea porque encuentro que, así, la asociación tendría un lugar donde desarrollar la actividad deportiva del fútbol», apunta Biel, participante de las actividades. «Nos encontramos en un campo de atletismo donde el césped no es el adecuado para esta actividad. En cambio, con un césped como el del Estadio Municipal y equipos como la Pastoreta o Santes Creus, es un espacio donde creemos que podemos jugar», añade. Èrica, una compañera suya, y afirma que «con este césped cuesta mucho». Para este año, ya no piden poder hacer una liguilla, «pedimos un partido y tres entrenamientos», apunta Pere. «Tenemos ya el equipo montado, ya somos más de siete jugadores, y las posiciones de cada uno; ahora sólo nos falta el campo», añade.