Leyre Furquet: «He autoeditado el libro para que sea más fácil para familia y amigos obtenerlo»

Una de sus grandes aficiones desde pequeña es la escritura y, con sólo 15 años, Leyre Furquet, ha autoeditado y publicado su primer libro, llamado Kakami. «Encuentro que es más que un hobby, es una cosa bastante constructiva y, como padre, es un orgullo», asegura el padre de Leyre, Sergi Furquet. «También hay que decir que la idea y toda la creación ha sido exclusivamente de ella; alguna vez me ha pedido consejo, pero todo lo ha hecho ella sola», indica.

¿Cuando empezó a escribir o a introducirse dentro de este mundo?

«Me viene desde pequeña, desde los cinco años, después de que mi vecina me regalara un libro. Entonces, gracias a eso, me empecé a adentrar en el mundo de la lectura y, después, cuando me hice más grande, continué hacia el mundo de la escritura».

¿Kakami es el primer libro que ha escrito? ¿De qué género es?

«He escrito otros libros aparte de Kakami, pero son más cortos y no los he publicado en ningún sitio. El género del libro es de fantasía y explica la leyenda que la gemma del control es la única barrera entre riendas y submundos. No obstante, cuando dos hermanos cometen el sacrilegio de perder su única forma de protección, son quitados de sus alas y marginados al submundo humano».

¿Los otros libros que ha sacado antes de Kakami de qué género son?

«He escrito dos libros más, uno que sería de ficción mezclada con realidad y otro que su género es novela negra».

¿Dónde se puede comprar el último libro que ha sacado?

«Por ahora, Kakami sólo se puede comprar en Amazon porque fue allí donde lo autoedité y publiqué».

¿Cómo es el proceso de autoeditarse un libro desde cero?

«Yo lo hice directamente desde Amazon, ya que es bastante fácil: hay tres pasos a seguir. El primer paso, te pide cómo es el libro, es decir, su contenido, de qué va, la categoría, el idioma y el género; sería como el resumen del producto. Después está la otra sección, donde pones lo que hay en el interior del libro, la tapa, si tiene sangría y el proceso de configuración para subir y previsualizar el ejemplar. Y la última es el proceso de derechos y precios».

¿Por qué autoeditar su propio libro y no hacerlo desde una editorial?

«En Tiktok sigo a un par de escritoras y vi que ellas lo hicieron desde Amazon y que era fácil completarlo. Al verlo, me pareció buena idea, también, porque, de esta manera, salía más barato que hacerlo desde una editorial. Otro de los motivos del porqué lo he hecho así es por el hecho de que lo puedan comprar y ver la familia y amigos más fácilmente».

¿Tiene pensado sacar más libros o está escribiendo algún otro?

«Después de Kakami, sí que me gustaría publicar más libros. Me gustaría sacar de esta colección otros libros para cerrar la saga, y dos spin-off de los personajes».

¿Tiene pensado estudiar alguna cosa relacionada con la literatura?

«La verdad es que no. Lo que tengo pensado es hacer una carrera de ciencias. La escritura quiero que siga siendo un hobby o, si va bien, como si fuera una segunda carrera».