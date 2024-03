Los reusenses piden excepciones a ciertos vehículos para acceder a la ZBE

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Durante veinte días hábiles, los ciudadanos podrán hacer aportaciones para la redacción de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Reus. El 4 de marzo se abrió el plazo de la fase uno, para la recogida de ideas, con una consulta pública previa.

En este proceso participativo, cualquier persona puede hacer una propuesta, dar apoyo a las ya realizadas o hacer comentarios de mejora. A lo largo de la primera semana, algunos usuarios ya han publicado varias sugerencias como la ampliación de estaciones de la Ganxeta, gratuidad en el transporte público, excepciones para vehículos con usuarios con discapacidad o permiso de acceso a residentes a la ZBE.

Dejar entrar automóviles, aunque no cumplan con la normativa, que se utilicen para transportar personas con discapacidad igual o superior al 33% es lo que ha propuesto el internauta Chema, «ya que estas personas lo tienen más complicado para moverse con otros medios de transporte y les puede afectar mucho a su calidad de vida». Núria, otra ciudadana, pedía permiso de acceso a residentes a la ZBE.

Una propuesta de las más apoyadas, con siete adhesiones, es la unión de las vías rápidas C-14 y T-11 con la parte norte de la ciudad, dado que, como no hay una conexión con estas, «obliga a muchos vecinos de esta zona y de Castellvell a tener que entrar por la carretera de Montblanc o la de Alcolea el Pinar y tener que colapsar esta zona de vehículos», comentó Alex, creador de la propuesta.

«Vivimos en un callejón sin salida que, en hora punta, se convierte en un caos: centenares de coches que llevan a los niños a la escuela y al instituto, los coches que llegan de pueblos de más arriba para acceder a la ciudad y los vecinos que salen del barrio para trabajar», añadió adhiriéndose a la iniciativa una vecina del barrio de la Mineta. «Conectar la parte norte con las vías rápidas del municipio permitiría disminuir las aglomeraciones de vehículos, mejorar la calidad del aire y reducir el ruido», indicó la misma vecina.

Otra iniciativa por parte de los usuarios es la gratuidad de los transportes públicos, parkings disuasivos gratuitos y la ampliación de estaciones de la Ganxeta en zonas como el hospital y la universidad porque «son zonas con un gran volumen de gente que se desplaza, muchos de ellos jóvenes», afirmaba Chema. Otro grupo de personas se ha mostrado en contra de la ZBE con la adhesión NO a la zona de baixes emissions.

«Hay que pensar que hay gente con pocos recursos y sueldos bajos que no es que no queramos cambiarnos el coche, sino que no podemos hacerlo tan a menudo como querríamos y quizá haría falta», apuntó el usuario Pep. «Tenemos que dar tiempo a que se vayan dando de baja los actuales vehículos», concluyó.