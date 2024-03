Reus recuperará hasta ocho pozos de agua antes del 2025

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La empresa municipal Aigües de Reus acaba de conectar en la red de abastecimiento tres nuevos pozos situados al lado de la autovía de Bellissens, después de ejecutar una inversión de 543.000 euros. La inversión ha permitido eliminar los problemas de calidad que tenía el agua por la presencia de nitratos y hacerla apta para el consumo, con plenas garantías de calidad y salubridad.

La entrada en servicio de los tres pozos permite en la ciudad contar con una nueva fuente de abastecimiento, siempre en función de la disponibilidad del acuífero correspondiente. La inversión va en la línea de otros que Aigües de Reus han llevado a cabo en los últimos años para mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos que son propios de la ciudad.

La diversificación de las fuentes de abastecimiento y el mejor aprovechamiento de los recursos son dos de los retos que reclama la transición energética. En este sentido, el Plan de Sequía de Reus, aprobado y en vigor, incorpora una serie de obras y proyectos que tienen como objetivo el aprovechamiento del agua de KM 0, como es el caso de los tres pozos de Bellisens.

En conjunto, las nuevas fuentes de abastecimiento previstas significarán, en el escenario actual de sequía, una aportación de caudales a la red de abastecimiento de un máximo de 3.700 m3/dia, cosa que significa multiplicar por 5 los caudales que ahora mismo aportan las fuentes propias actualmente existentes.

Les actuaciones realizadas, en marcha y previstas comportan en su conjunto una inversión de 2,6 millones de euros.

Pozos de Bellissens

Los tres pozos de Bellisens contaban con la infraestructura adecuada para entrar en servicio desde el año 2012. No obstante, vista la presencia de contaminantes, los pozos necesitaban, a la fuerza, de la implantación de un sistema propio de potabilización y de las correspondientes instalaciones. La tramitación ha sido larga y compleja, ya que, al estar situados justo en el límite del dominio público ferroviario a raíz de la construcción del Corredor del Mediterráneo, ha sido necesaria la autorización por parte de la empresa pública ADIF.

La solución para la mejora de la calidad del agua de los pozos es un sistema con resinas de intercambio iónico, una técnica que garantiza al 100% la calidad y la salubridad del agua que resultará.

El proyecto también ha requerido de movimiento de tierras y de la ampliación de las instalaciones y del edificio que actualmente acoge la estación de bombeo de los tres pozos. En conjunto, el proyecto ha tenido un coste de 543.000 euros. Con respecto a la cantidad de agua que pueden aportar a la red estos tres pozos, estará en función de las circunstancias hídricas y pluviométricas sin embargo, en todo caso, la punta máxima instantánea en condiciones ideales del acuífero (tanto con respecto a cantidad como calidad) será de un máximo de 120 m3/h.

Usos del agua «no potable»

Por otra parte, Aigües de Reus lleva a término varios trabajos que tienen como objetivo un mejor aprovechamiento tantos recursos hídricos propios como el destino de agua «no potable» a determinados usos, como el regadío de huertos urbanos o de algunas zonas de la ciudad. El objetivo es seguir profundizando en esta política de usos del agua reciclada que, lógicamente, permite liberar agua potable de la red principal y de las fuentes de abastecimiento.

El conjunto de actuaciones proyectadas, en ejecución o ejecutadas en los últimos años para el aprovechamiento de agua no potable para el riego de parque y jardines supone una inversión de 1,6 millones de euros.

Sin embargo, ya hace años que Reus destina agua «no potable» a algunas finalidades muy específicas (y con plenas garantías sanitarias), como es el caso de la limpieza de la vía pública y de la red de alcantarillado, que se hace al 100% con agua que no puede destinarse a uso de boca por su baja calidad. Es el caso del polígono Agro-Reus, donde existe una red de distribución paralela a la de abastecimiento, que abastece de agua no potable procedente de los pozos denominados City, Roquís y Agro-Reus, con una importante presencia de nitratos y que, por lo tanto, no puede suministrarse para uso de boca.

También se benefician de la utilización de agua «no potable» varios parques y zonas de la ciudad. Es el caso de las zonas ajardinadas del polígono Tecnoparco, donde una red separada permite el regadío de toda el área, así como disponer de una presa para los vehículos de la limpieza. También el Mas Iglesias y la fuente de la Plaça del Canal aprovechan el agua de «proximidad», después de que se hicieran obras de adecuación al pozo y la balsa de esta antigua masía (ahora sede del Centro de la Imagen de Reus). Agua «no potable» también se utiliza en el Parc del Lliscament, los jardines de Mas Miarnau y el jardín botánico y el Parc de les olors, situados en el paseo de la Boca de la Mina.