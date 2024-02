Los hechos delictivos en Reus crecen en 2023, pero quedan por debajo de la media catalana

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

Los hechos delictivos se incrementaron un 9,1% en Reus durante el 2023, en comparación con el 2022. Con 63,5 delitos por cada 1.000 habitantes, las estadísticas de la capital del Baix Camp se sitúan por debajo de la media de Cataluña, que es de 69,5 por cada 1.000 personas. Esta es una de las cifras expuestas en la Junta Local de Seguridad, en la que se reunieron el ejecutivo local y los cuerpos de seguridad —Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Policia Nacional-. «Reus no es una seta en medio del territorio; en Cataluña han incrementado los hechos delictivos y a nuestra casa, también», valoró a la alcaldesa, Sandra Guaita.

Guaita explicó que se atribuye este aumento a «la dinámica general de toda Cataluña» —sobre todo, por el auge de las estafas y, en especial, las que se completan en internet—, pero también a la «colaboración intensa» entre los diferentes cuerpos de seguridad y con la ciudadanía, que «te permite detectar más hechos delictivos que antes pasaban desapercibidos». Les detenciones subieron un 6,6%, explicó la concejala de Seguridad Ciudadana y Convivencia, Dolors Vázquez, y la resolución de los hechos delictivos aumentó un 0,9%.

La ayuda de la población para poner en conocimiento de los agentes las incidencias, así como la mayor «presencia policial», supuso cerrar en el 2023 con una subida de un 3,28% de los expedientes sancionadores por incivismo. Destaca el crecimiento de los expedientes vinculados a tenencia o consumo de drogas (29%), ruidos y molestias vecinales (171,21%) o relacionados con no recoger las deyecciones de los perros o no remojar las micciones (95,68%). El consumo de alcohol en la vía pública, por otra parte, ha caído en un 58,5%. «Antes no habia la cultura de denunciar una situación incívica y, a base de mucha pedagogía, prevención, formación e información, de decir que la calle es de todos y que la tenemos que cuidar, eso genera el incremento de expedientes», apuntó Vázquez.

Otros datos destacados fueron la subida de los delitos contra el patrimonio (12,2%), en contraste con la disminución de los que son contra las personas (7,1%) y contra la seguridad vial (9,6%). También se han reducido los robos en domicilios (6,4%), si bien han crecido los que se han producido en el interior de vehículos (6,2%) y en establecimientos (8,2%).

Por otra parte, la Junta Local de Seguridad valoró positivamente el acercamiento de los cuerpos en la población, con 6.120 patrullas de proximidad de la Guardia Urbana en el 2023.

Les cifras- 2023 vs . 2022