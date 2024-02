Los paradistas del Mercat del Carrilet de Reus se podrán quedar hasta que inicien las obras

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

El compromiso del equipo de gobierno de mantener el Mercat del Carrilet en su emplazamiento actual y someterlo a una reforma calmó los ánimos, pero los paradistas continuaban inquietos. «Se nos acercaba el tiempo y no nos habían dicho nada de los contratos», rememoraba ayer su portavoz, María Jesús Querol. El arrendamiento expiraba en junio.

Ahora ya están «más relajados». «Se pueden quedar con el contrato sine die, hasta que empiecen las obras», anunció la alcaldesa de Reus, Sandra Guaita. El contrato de alquiler se ampliará de forma automática y los comerciantes «no tendrán que hacer ninguna acción».

La alcaldesa detalló que la prórroga no sólo permite «aliviar la angustia», sino que «queremos llenar el mercado de vida». En esta dirección, se llevarán a cabo acciones como talleres, showcookings, exposiciones o sesiones de cuentacuentos, y se trabajará para que los centros cívicos y los casales de personas mayores hagan actividades. Asimismo, Guaita remarcó que las actuaciones no se centrarán única y exclusivamente en las doce paradas, sino que se quiere «ir más allá».

«Trabajaremos intensamente para que haya otros paradistas que se quieran instalar tanto en el mercado actual como en el nuevo mercado», señaló. El concejal jefe del área de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento, Josep Baiges, añadió que la intención es potenciar el equipamiento «desde ahora mismo» porque «nos lo creemos muchísimo» y se quiere que «pasen muchas cosas».

En estos momentos, el consistorio avanza con la redacción del anteproyecto de remodelación, que prevé que esté listo en dos o tres meses. Teniendo en cuenta que habrá que preparar los proyectos básico y ejecutivo, Guaita comentó que, por lo que hace al inicio de las obras, «estamos hablando de años» y predijo que no se arrancarán antes del 2026.

La alcaldesa reafirmó que «tenemos el convencimiento de que eso tiene que pasar y que se tiene que hacer bien» y, por eso, aseguró que «preferimos ser garantistas». «Queremos que la remodelación garantice que sea un proyecto de futuro y no que, por las prisas, no acabe saliendo bien», aseveró. Todavía no se ha decidido qué pasará con los paradistas durante la intervención.

La renovación del Mercat del Carrilet se enmarca en «la voluntad que el sur siga creciendo», dijo la alcaldesa, y estará acompañada de una redefinición urbanística del entorno. Se prevé que la calle del Escultor Rocamora pase a ser de prioridad invertida, que se construya equipamiento residencial y que se renueve la estación de autobuses. «El mercado no es que sea necesario, sino que es imprescindible para el crecimiento de la ciudad», valoró Baiges.