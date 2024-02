Aleix Alvarez, ganador del Premio Restaura: «Tenemos que volver al sistema gremial si queremos salvar la artesanía»

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El gerente de Taller Abajo de Reus, Aleix Alvarez, ha sido galardonar esta semana por la Generalitat con el Premio Restaura. Una distinción que este joven artesano ha recibido con «sorpresa e ilusión» Acumula diez años de trayectoria en un sector que no deja de perder profesionales. En declaraciones a la ACN, Alvarez ha afirmado que se tendría que impulsar el retorno del sistema gremial para salvar la artesanía.

«Este sistema permitiría prolongar oficios como el de carpintero, vidriero o ceramista que se están perdiendo con la globalización y la falta de relieve», ha denunciado Alvarez. Al mismo tiempo, ha defendido los estudios en ámbitos como el de la restauración. «Tenemos que encontrar un equilibrio entre la parte artística y la parte científica-tecnológica», ha añadido.

En esta línea, Alvarez ha afirmado que en Cataluña «tenemos profesionales de primera», pero que estos necesitan aprendices, «para que no se pierda todo aquello que saben». Un traspaso de conocimientos que para el gerente del Taller Abajo de Reus «es importantísimo». De hecho, él mismo fue discípulo del artesano ebanista reusense, Josep Anglès Amigó, quien al mismo tiempo fue discípulo de Emili Argilaga, y este de Benanci Bonet.

«Él nos enseñó técnicas de hace más de 200 años a que ya le había enseñado a su maestro», ha detallado Alvarez sobre Anglès, quiénes antes de morir, les hizo prometer que no le enseñarían esta técnica a nadie hasta que no tuvieran un aprendiz. Una promesa el joven reusense sigue manteniendo, hasta el momento que pueda enseñarlo a sus discípulos y que estos «el día de mañana, puedan hacer lo mismo».

«La artesanía se está muriendo»

Para Alvarez, esta filosofía maestro-discípulo se tendría que recuperar, para evitar que se pierdan los oficios artesanos como son el ceramista, el vidriero o el forjador, entre otros. «La administración tiene que ser consciente de que la artesanía se está perdiendo, se está muriendo», ha lamentado Alavarez, quien detalla que sectores como el textil, «tan arraigados en Cataluña, ya han desaparecido».

Por este motivo, defiende que la Generalitat tendría que incentivar la creación de nuevos artesanos, antes de que desaparezcan los actuales, muchos de los cuales «ya son grandes y se están jubilando». Un sistema que, según Alvarez, también ayudaría a toda aquella gente joven «que no quiere estudiar, están perdidos y se piensan que no son válidos». «Aunque no quieras estudiar, puedes aprender», ha defendido Alvarez, quien ha añadido que «con el trabajo constante y la disciplina se aprende valores que, muchas veces, no se pueden enseñar a la universidad».

El éxito: fusionar arte y ciencia

El galardonado con el Premio Restaura ha afirmado a la ACN que el futuro de la artesanía pasa por encontrar un equilibrio entre la parte artística, donde defiende que se tendría que recuperar el sistema gremial, y la parte científica-tecnológica, muy necesaria en ámbitos como el de la restauración. ¿«Por qué no se pueden conjurar estas dos disciplinas»?, se pregunta Alvarez, quién también se cuestiona si los artesanos tienen que seguir utilizando las técnicas que ya se utilizaban en el siglo XVIII o XIX o, por el contrario, tienen que empezar a introducir las nuevas tecnologías para renovar el sector, pero «cambiar su esencia».

«Tradición e innovación pueden ir de la mano», ha concluido Alvarez, quien considera que esta fusión será la que hará que «la artesanía pueda perdurar para siempre».