Más de 430 usuarios se han registrado en la aplicación móvil de la Ganxeta de Reus

La cuenta atrás para que la Ganxeta, la bicicleta compartida de Reus, empiece a circular ya ha empezado. Cuando falta una semana para la inauguración —el 30 de enero—, un total de 434 usuarios ya se han registrado en la aplicación que permitirá hacer uso del servicio, según datos facilitados el lunes por el Ayuntamiento. La primera fase se activará con 250 bicicletas disponibles y 21 estaciones distribuidas por la trama urbana.

Con todo, fuentes municipales señalan que el dato corresponde a los ciudadanos «registrados, que no validados». Es decir, puede ser que a alguien le falte completar algunos de los datos que se piden al darse de alta en el servicio, sin los que no se pueden completar las reservas ni los viajes. «Cuando llegue el día señalado, los que no tengan todos los datos se les dirá qué falta para activar el registro», añaden.

Para pedalear con la Ganxeta, será necesario, en primer lugar, descargarse la correspondiente app, denominada Ganxeta, registrarse, escoger el abono y buscar en un mapa interactivo la estación más cercana. En la aplicación, el usuario podrá ver en tiempo real la disponibilidad y ubicación de las bicicletas para reservar una. También le servirá para retirarla del punto de anclaje y empezar el recorrido.

Al acabar el trayecto, podrá aparcarla en cualquier estación de la red. Asimismo, tendrá la posibilidad de informar de algún problema con los rack o consultar el manual de uso de la bici, el historial de los viajes efectuados y el reglamento y las condiciones del servicio, entre otra información. A estas alturas, la aplicación se puede configurar en catalán, castellano o inglés.

Las 24 horas del día

La Ganxeta entrará en circulación el 30 de enero y, las últimas semanas, se han estado llevando a cabo pruebas para comprobar que todo funciona correctamente. El servicio estará disponible las 24 horas, los 365 días del año. El ticket diario tendrá un coste de 1 euro y el abono mensual, de 9. Asimismo, habrá bonificaciones para usuarios habituales, jóvenes de entre 14 y 29 años y ciudadanos a partir de 65 años. Las estaciones se encuentran en puntos como la estación de tren, el arrabal de Jesús, la avenida de Sant Jordi o la calle de Jaume Vidal i Alcover.