La seguridad, la limpieza y los proyectos pendientes, temas centrales en el Pleno del Estado de la Villa del Vendrell

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Vendrell vivió este pasado lunes un nuevo Pleno para debatir el estado de la Villa y evaluar el mandato del actual gobierno, con la seguridad, la limpieza y los proyectos pendientes situándose como puntos centrales de la sesión, que duró más de dos horas. Como establece la normativa histórica del municipio, el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, inició el debate con una intervención de 12 minutos para repasar las acciones llevadas a cabo por el gobierno local hasta ahora. La limpieza fue el punto de partida, destacando el incremento de servicios en Coma-ruga, urbanizaciones y entornos del Centro del municipio, que «se han doblado con respecto al contrato de limpieza viaria anterior». «El nuevo contrato de recogida de residuos se está desplegando en estos momentos, con sistemas de recogida puerta a puerta y contenedores cerrados», explicaba el alcalde.

La seguridad fue el punto más comentado de la sesión plenaria, después de que Kenneth Martínez ratificara los datos que hacen referencia a la reducción de la delincuencia en el municipio de un 26,5% entre los años 2023 y 2025, así como los hurtos y robos con una reducción del 33% o la accidentalidad, con un 14%. Además, el alcalde aseguró que el servicio prevé mejorar con la nueva red de videovigilancia que cubrirá «45 puntos del municipio y que ya está contratada».

El saneamiento de las finanzas municipales, haciendo mención del ahorro de 5 millones de euros netos durante el 2025, servía a Martínez para concluir el repaso junto con proyectos como la adecuación de las rieras, el nuevo puente previsto en la riera de la Bisbal y la renovación del centro urbano de Coma-ruga que completarían «la consecución de los objetivos». Además, el alcalde también aseguró la «posibilidad» de impulso de próximos proyectos «para el próximo mandato» gracias a subvenciones como la Agenda Urbana o el FEDER alcanzado de 4,5 millones de euros.

En el turno de réplicas, la oposición empezó las intervenciones con el grupo de Esquerra Republicana, quien presentaba a su nuevo portavoz, Albert Rovira. El próximo cabeza de lista para las elecciones del 2027 valoró el discurso de Martínez como «el día de la marmota»: «El problema del Vendrell no es la falta de dinero, sino la falta de planificación», criticaba el portavoz, haciendo referencia a «una lista inacabable de problemas sin resolver» en el ámbito de limpieza e inversiones en servicios como el Pabellón Municipal o la expansión de la zona azul.

Promesas y críticas

Por otra parte, VOX y Junts pel Vendrell apuntaban a problemas similares, centrados en la seguridad y la «falta de realismo» en los datos aportados en este ámbito: «En julio del 2023 se presentaba la política de seguridad con las promesas de más policía, cámaras y más ordenanza y ninguna de las tres las tenemos», criticaba el concejal de Junts pel Vendrell, Luis Miguel Navarrete.

Desde el grupo de los Comuns, la concejala Yolanda López calificaba la situación de «déjà-vu» político, centrando su discurso en el servicio de recogida de residuos y las «sensaciones de los vecinos que encuentran sucio el municipio». López marcaba zonas concretas como los colegios y zonas del Centro urbano del municipio, el barrio de la Muntanyeta o el terreno situado delante del monumento de los Castellers, como «foco de suciedad que hace años que se denuncia». Otras cuestiones, como la ampliación del periodo de la playa de mascotas, la movilidad y el mantenimiento del patrimonio también se pusieron sobre la mesa durante el debate por parte del grupo de los Comuns.

La concejala del grupo municipal de Fem Vendrell, Mar Vázquez remató la sesión repasando los puntos aportados sobre limpieza, sgeuridad y enfocándose en la transparencia del gobierno del PSC-PP.