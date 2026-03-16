Resignación entre los usuarios afectados por las obras del túnel del Garraf: «Cada día es una aventura»

Usuarios cogiendo los autobuses habilitados en el Plan Alternativo de Transporte por las obras del túnel del Garraf en la estación de Sant Vicenç de Calders.ACN

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Resignación, cansancio y enfado entre los usuarios de los regionales del sur y de la R2 Sur afectados por las obras del túnel del Garraf en el primer día de los trabajos y de cambios en el servicio ferroviario. Silverio, del Vendrell, es uno de los pasajeros que este lunes se encontraba en la estación de Sant Vicenç de Calders para ir a Barcelona a trabajar. Se ha marchado tres horas antes para poder llegar al trabajo a tiempo y estaba a la expectativa de coger el tren o el autobús: «Cada día es una aventura, estoy muy cansado», ha dicho.

El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado que las primeras horas del Plan Alternativo de Transporte se están desarrollando con «relativa normalidad», con los buses funcionando según el tiempo «más o menos previsto».