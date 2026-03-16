Cunit refuerza la seguridad con un dispositivo conjunto de la Guardia Civil y la Policía Local

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En Cunit, la Guardia Civil del Puesto de El Vendrell y la Policía Local han reforzado su colaboración con un dispositivo conjunto de verificación de vehículos, enmarcado en las actuaciones coordinadas habituales para mejorar la seguridad ciudadana y prevenir el contrabando. Durante el operativo, los agentes identificaron un conductor que circulaba sin haber obtenido nunca el permiso de conducir.

La Policía Local de Cunit, competente en esta materia, inició la investigación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, con el apoyo de la Guardia Civil, instruyendo las diligencias correspondientes que se remitieron al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de El Vendrell. La persona investigada, que no fue detenida, ya contaba con antecedentes por hechos similares.

La Guardia Civil ha subrayado la importancia de la colaboración y coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, cada uno dentro de su ámbito competencial, como herramienta fundamental para garantizar la protección de los ciudadanos y mejorar la eficacia de los servicios policiales. Este tipo de actuaciones conjuntas permiten potenciar recursos y aumentar la seguridad en la vía pública.