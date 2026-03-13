Inician los trabajos de reforma del Riuet de Coma-ruga

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Esta semana el Ayuntamiento del Vendrell han empezado las obras de reforma y renaturalización del Riuet de Coma-ruga, el afloramiento de aguas termales y mineromedicinales en la playa de Coma-ruga.

La reforma de renaturalización tiene un coste previsto de 480.000 euros y una duración de 4 meses, y consiste en recuperar la forma natural del Riuet, eliminando las diferentes estructuras y muros actuales en la playa, mejorar la accesibilidad y la seguridad para los bañistas, replantar vegetación autóctona en sus márgenes y, sobre todo, eliminar los tubos de pluviales que todavía desembocan en el Riuet y que ponen en riesgo la calidad de las aguas. Esta actuación también corresponde a los mismos objetivos del proyecto de recuperación dunar en las playas del Vendrell ejecutado por el Ministerio de Transición Ecológica.

El núcleo de Coma-ruga, en la costa del Vendrell, fue uno de los primeros puntos del litoral catalán donde se desarrolló el turismo a finales del s.XIX, especialmente atraído por una fuente de aguas termales, entre 18ºC-21ºC, que fue declarado con propiedades mineromedicinales el año 1892 por la alta concentración de sales cloruradas sódicas, el que impulsó la construcción de diferentes balnearios. Esta historia vinculada al termalismo se explica en el museo del Tabaris, justo delante de la fuente.

Esta intervención en el Riuet es uno de los proyectos de la subvención de 2 millones de euros del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinaciones (PSTD), de fondos europeos, conseguida por el Ayuntamiento del Vendrell y que incluye, además, la reforma de la zona verde del Tabaris (el Parque de la Música), la mejora y señalización de caminos de interés turístico, la reurbanización del Torrent de los Aragalls y la nueva oficina de Turismo, entre otros.

El municipio del Vendrell forma parte de la Asociación Catalana de Villas Termales, junto con otros 16 municipios, y es un caso excepcional para tratarse de aguas termales en una zona de playa. El rico patrimonio natural de la costa del Vendrell formado además por la reserva marina de Masia Blanca y la reserva húmeda de las Madrigueres hacen el turismo del Vendrell único en la Costa Daurada; un turismo sostenible, de naturaleza y cultura que incorpora además el Museo Pau Casals en Sant Salvador.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha manifestado que «para nosotros el Riuet es un tesoro natural que no lo podemos poner en riesgo y esta actuación es necesaria para garantizar la calidad de las aguas, integrarlo en el entorno natural de la playa y garantizar la seguridad de los bañistas».