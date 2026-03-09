Renfe hará obras para «mejorar la accesibilidad y confort» de la estación de Sant Vicenç de Calders

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Renfe hará obras para «mejorar la accesibilidad y confort» en una quincena de estaciones entre este año y lo que viene. El plan prevé «actuaciones de alto impacto» a partir del próximo mayo y tendrá una inversión de 4,8 millones de euros. En una primera fase (1,26 millones) se actuará en Vilanova i la Geltrú, Fabra i Puig, Sabadell Sud, Sant Celoni y Sitges. En todas ellas los trabajos estarán destinados a mejorar el estado del vestíbulo y la iluminación. En Sabadell Sud, además, se mejorará el acceso a la estación y en Sant Celoni el acceso al andén, según ha explicado Renfe en una nota de prensa. En fases posteriores se ejecutarán obras en Castellbisbal, Martorell Central, Sant Vicenç de Calders, l'Hospitalet de Llobregat y Gavà.

Renfe ha detallado que para la valoración, elección y priorización de las actuaciones a realizar ha tenido en cuenta el impacto en viajeros beneficiados, el nivel de urgencia, la complejidad técnica de los trabajos y la duración de estos, así como la posibilidad de ejecución estandarizada en varias estaciones.

Según la operadora, son obras que generarán «mejoras significativas a corto plazo» y que requieren una inversión «reducida, de escasa complejidad técnica y un alto retorno en la percepción sobre la calidad del servicio».

Las actuaciones previstas en Cataluña forman parte de un plan a nivel estatal que en global contempla una inversión de 24,8 millones de euros. Cataluña, junto con Madrid, son las zonas con más inversión prevista, con 4,8 millones de euros cada una.