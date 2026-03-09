El Ayuntamiento del Vendrell vuelve a pagar las vacaciones a sus mayores

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell ha puesto en marcha este año una nueva edición del programa gratuito Vacances per tu para personas del Vendrell de 65 años o más. Se trata de unas vacaciones pagadas para sus personas mayores. La salida estará para ir a Horta de Sant Joan y a Gandesa los días 14 y 15 de abril.

Desde mañana, 10 de marzo, y hasta el próximo 23 de marzo, los interesados ya pueden hacer las inscripciones de la segunda edición en el SAC del Vendrell (c/ Mar), en el SAC de Coma-ruga y a través de la web municipal www.elvendrell.net.

El programa pretende favorecer el ocio, las relaciones sociales, la inclusión y combatir la soledad entre las personas de 65 años o más, priorizando la participación de personas en riesgo de exclusión social, promoviendo el envejecimiento activo y ofrecer un espacio seguro y adaptado para disfrutar del tiempo libre.

Los destinos se escogen buscando vínculos con el Vendrell, para fortalecer los vínculos y potenciar el intercambio, ejerciendo de embajadores del municipio en estas destinaciones. Horta de Sant Joan comparte con el Vendrell el programa Paisatges dels Genis de la Diputació de Tarragona; y con Gandesa se comparte obra del arquitecto Cèsar Martinell, en las cooperativas agrícolas de las dos poblaciones. Además, se podrá visitar el Museo de la Batalla del Ebro.

El alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comentado que «después del éxito de la primera edición, repetimos el programa de vacaciones gratuitas para las personas mayores, para dar oportunidades de ocio, y garantizar la calidad de vida y la igualdad de oportunidades entre las personas mayores. Tenemos que ir adaptando las políticas municipales a la nueva realidad demográfica, porque independientemente de la edad, todo el mundo pueda tener una vida plena».

Esta actuación cuenta con el apoyo económico de la Diputació de Tarragona a través del programa de Cultura del Plan ImpulsDIPTA.