Cortada la N-340 en el Vendrell en sentido sur a causa de un accidente

Tarragona

La carretera N-340 se encuentra cortada a la altura del Vendrell en sentido sur (Tarragona) a causa de un accidente. Según informa el Servicio Catalán de Tráfico, el aviso del siniestro se ha recibido a las 17.10 h.

Concretamente, los hechos han tenido lugar en el punto kilométrico 1.187. Según las primeras informaciones, se habrían visto implicados dos turismos, aunque todavía se desconocen las causas del incidente.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los Bombers de la Generalitat que han ayudado con las tareas de retirada de los vehículos. Según informa Tráfico, no se tendría constancia de ningún herido de gravedad y la mayor parte de los implicados habrían quedado ilesos.