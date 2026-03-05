Localiza su bicicleta sustraída de 4.000 euros en un portal de compraventa y queda con el ladrón

La bicicleta estaba valorada en 4.000 euros y llevaba integrado un dispositivo de geolocalización de 300 euros más.Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría del Vendrell detuvieron este lunes en Llorenç del Penedès a un hombre de 31 años, como presunto autor de un delito de hurto.

Los agentes, que durante la tarde efectuaban tareas de prevención de delitos en servicio no uniformado, tuvieron conocimiento que dos hombres quedaron en encontrarse en Llorenç del Penedès con el fin de cerrar una transacción de compraventa. En concreto, la de una bicicleta de montaña anunciada en una aplicación comercial por un importe de 1.275 euros.

Poco antes del encuentro, la banda compradora alertó a los mossos de que podría tratarse de la misma bicicleta que le sustrajeron el pasado 27 de febrero en el municipio de la Múnia (Alt Penedès).

Finalmente uno de los agentes es quien alrededor de las 20.45 horas acudió a la cita en la calle Escoles de la población, haciéndose pasar por el comprador. Ambos mantuvieron contacto previo a través de un servicio de mensajería móvil para tratar sobre las características y el precio definitivo de la operación. Al pedirle por algún tipo de factura o documento, argumentó que no disponía porque le compró a un amigo tres meses atrás.

El interesado en comprarla, se acreditó seguidamente como policía y junto con sus compañeros pudieron verificar la titularidad. Valorada en 4.000 euros, la bicicleta llevaba integrado un dispositivo de geolocalización de 300 euros más y se correspondía con la sustraída. El ladrón la ofreció incluso a varios grupos ciclistas de la comarca.

Finalmente, el vendedor quedó investigado por un delito de hurto y el propietario recuperó su bicicleta.

En este tipo de casos, los mossos recuerdan que en el momento de presentar denuncia es esencial aportar el máximo de datos posibles, como fotografías, el número de serie y las características técnicas. También recomiendan estacionar los vehículos en lugares bien iluminados y transitados además de asegurar el cuadro y al menos una rueda con un candado o algún tipo de elemento de seguridad que sea lo suficiente rígido y resistente.

El detenido pasó ayer a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.