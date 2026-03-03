Renfe pone en servicio las nuevas instalaciones de la estación del Vendrell

Renfe ha puesto en servicio este martes las nuevas instalaciones de la estación del Vendrell, valoradas en 1,5 millones de euros. En concreto se ha estrenado un nuevo edículo de acceso que permite el paso directo entre el andén 1 y el paso municipal, así como unas marquesinas renovadas de 45 metros más largas y la adecuación y saneamiento de las que ya había.

Al mismo tiempo, se ha mejorado la urbanización exterior. Renfe ha valorado que con estas actuaciones se consigue una mejora del flujo de entrada y salida de los viajeros de esta estación que da servicio de las líneas R4 y RT2. La estación la utilizan diariamente 2.300 viajeros.