Municipios del Baix Penedès y Garraf reclaman un plan alternativo «realista» ante las obras de la R2 Sur

Un tren de la R2 marcha de la estación de Cunit en dirección a Barcelona.ACN

Los miembros del Pacto del Penedès Marítim, que engloba los municipios del litoral del Baix Penedès y el Garraf, piden «reforzar» el plan alternativo de transportes ante las obras de la R2Sud que se tienen que iniciar durante el mes de marzo. Los trabajos en la infraestructura comportarán que la línea pierda la mitad de las frecuencias con sólo dos trenes por hora y sentido.

Los alcaldes creen que el plan alternativo presentado por el Gobierno, Adif y Renfe «no da respuesta a la demanda existente» y piden que se «revise». Entre otras cuestiones, solicitan incrementar los autobuses en el corredor sur y la gratuidad del servicio ferroviario, así como la autopista C-32 de lunes a viernes mientras duren las afectaciones.

A pesar de reconocer que son «necesarias» los alcaldes del Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes y Sitges están «preocupados» por el impacto de las obras de la R2 Sur que tienen que iniciarse este mes. Señalan que el plan alternativo es «claramente insuficiente y mejorable» y por eso han presentado varias propuestas.

Desde el Pacto del Penedès Marítim reclaman incrementar los refuerzos de autobuses en el corredor sur e implantar nuevos refuerzos en municipios sin estación ferroviaria, pero con servicios interurbanos. También se fijan al «garantizar» una mejor conexión interna entre municipios del Garraf y el Baix Penedès.

Con respecto al Baix Penedès, apuestan por aumentar los servicios exprés Calafell – Cunit – Cubelles y el Vendrell – l'Arboç hasta una frecuencia mínima de un servicio por hora. Y en general, piden «redistribuir refuerzos» hasta alcanzar un mínimo de 50 autobuses, provenientes de otras líneas que no sufrirán afectaciones similares.

Finalmente, piden a los gestores del plan alternativo que los trenes, a partir de Castelldefels, el recorrido sea directo Barcelona – Sants con una única parada en el Prat de Llobregat con el fin de reducir el tiempo de viaje.