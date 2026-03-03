La delincuencia en el Vendrell baja un 26% y cae por tercer año consecutivo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Vendrell consolida la tendencia a la baja en materia de seguridad y registra el tercer año consecutivo de descenso de los hechos delictivos. Los datos presentados a la Junta Local de Seguridad indican que se ha pasado de 3.996 hechos el año 2023 a 2.939 en el 2025, una reducción global del 26,5%.

La reunión se ha celebrado en la Sala Tobies del Ayuntamiento con la participación de la Policía Local, los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como representantes institucionales. Entre los asistentes había el delegado del Gobierno de España en Cataluña, Carlos Prieto; el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero; el alcalde, Kenneth Martínez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, entre otros mandos policiales.

Una de las bajadas más destacadas es la de los delitos contra el patrimonio, como hurtos y robos, que han pasado de 3.107 casos en el 2023 en 2.089 en el 2025, un descenso del 33%.

Con respecto al último año analizado, las infracciones penales se han reducido un 5,8%, pasando de 3.119 hechos el 2024 a 2.939 en el 2025. Por tipologías, los robos con fuerza han bajado un 14,8% (de 426 en 363); los robos con violencia o intimidación, un 23,5% (de 132 en 101), y los hurtos, un 3,5% (de 509 en 498).

En el ámbito de la seguridad vial también se registran mejoras. La accidentalidad disminuye un 14,6% (de 130 a 111 hechos), los atropellos bajan un 12% (de 33 en 29) y los delitos contra la seguridad vial se reducen un 13,6% (de 191 en 165).

Los datos expuestos a la Junta refuerzan la percepción de una evolución positiva en materia de seguridad en el municipio, con una tendencia generalizada a la baja en la mayoría de tipologías delictivas.

Un modelo basado en la coordinación y el refuerzo policial

El alcalde Kenneth Martínez ha destacado que «la mejora de los datos demuestra que la estrategia del Vendrell de mantener una estrecha colaboración entre todos los cuerpos de seguridad, ampliar la plantilla de la policía local y dotarla de más recursos materiales, además de la creación de nuevas unidades, está dando buenos resultados».

Según ha resaltado, el modelo de seguridad municipal se fundamenta en la coordinación operativa con todos los cuerpos policiales y en dispositivos conjuntos específicos, como los planes Kanpai o Grèvol con los Mossos d'Esquadra, así como actuaciones coordinadas con la Guardia Civil —por ejemplo en el ámbito del top manta— y con la Policía Nacional.

Actualmente, la Policía Local cuenta con un centenar de agentes y se han creado unidades específicas para reforzar especializaciones, como la oficina antiocupa o la unidad canina.

Oficina antiocupa y convivencia

Según el alcalde, aunque todavía hay ocupas vinculados a la falta de vivienda, «hemos dejado de tener, excepto alguna muy puntual, ocupas delictivos y problemáticos». En este sentido, ha remarcado que ya no existen focos de tensión vecinal como los que se vivieron en el pasado y que se ha conseguido eliminar el mal ambiente y los problemas de convivencia asociados a los casos más graves.

Nueva red de videovigilancia

Una de las principales medidas previstas para este año es la implantación de una red de videovigilancia en 45 puntos del municipio, con tecnología avanzada.

El concejal de Seguridad, Christian Soriano, ha afirmado que «vamos en la buena dirección pero no es suficiente y, en este sentido, la red de cámaras de videovigilancia que se implantará este año nos ayudará a seguir reduciendo los hechos delictivos al Vendrell». También ha atribuido la reducción de los delitos «al aumento de la presencia policial a las calles y a un aumento de los controles coordinados con diferentes cuerpos de seguridad», y ha asegurado que esta nueva infraestructura «tiene que marcar un antes y un después en la seguridad del Vendrell».

Prevención, intervención e investigación

El gobierno municipal subraya que la combinación de prevención, intervención e investigación, junto con el incremento de efectivos, la mejora de recursos materiales y la coordinación policial, son los pilares que explican los buenos resultados obtenidos y que tienen que permitir seguir avanzando en la reducción de los hechos delictivos en el municipio.