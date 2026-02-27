El pleno del Vendrell aprueba el convenio con la Generalitat para construir 30 viviendas protegidas

El pleno del Ayuntamiento del Vendrell ha aprobado este viernes por unanimidad el convenio con la Generalitat para encargar la licitación de la promoción de 30 viviendas de protección oficial en los solares municipales cedidos por el Ayuntamiento.

La corporación acordó en marzo de 2024 incorporar cinco solares municipales a la Reserva Pública de Solares de la Generalitat, en concreto, terrenos de las calles Ramon Llull, Enebrina, Francesc de Riera y Frederic Marès Deulovol. Según recuerda el consistorio, el Gobierno está tramitando la primera adjudicación de promoción de vivienda protegida en solares en varios municipios y pronto publicará la segunda licitación de la cual formarán parte tres de los cinco solares: los de las calles Ramon Llull y Ginebró.

Los terrenos municipales del Vendrell que se ofertarán en la próxima licitación de vivienda protegida podrán construirse hasta 30 viviendas, unas diez viviendas por solar y edificio. Estas promociones tendrán un derecho de superficie en favor de la constructora de 75 años y una vez finalizando pasarán en el Ayuntamiento del Vendrell.

El consistorio construyó su primer parque de vivienda protegida municipal el año 2021 con un acuerdo con la Sareb para 22 viviendas. Con la próxima licitación de vivienda protegida en los solares cedidos a la Generalitat, el parque municipal llegará a 50 pisos y con los otros dos solares incorporados a la Reserva de la Generalitat hasta 80 pisos protegidos.

Al mismo tiempo, el gobierno municipal trabaja con la Generalitat para incorporar inmuebles para vivienda protegida en otros programas, como los de las colonias industriales en el caso de la colonia ferroviaria de la estación Sant Vicenç de Calders y el Casal Familiar con el acuerdo entre la Generalitat y la Conferencia Episcopal Tarraconense.

«El Vendrell es un municipio tensionado, con problemas de acceso a la vivienda por la proximidad a Barcelona y para ser un municipio turístico. Felicitamos a la Generalitat por esta iniciativa y por otros de parecidos que lleva a cabo, porque nos encontraremos siempre,» ha manifestado el alcalde, Kenneth Martínez.