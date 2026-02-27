La Generalitat prevé destinar 112,7 MEUR a la veguería del Penedès, un aumento del 30% respecto de 2023

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para el 2026 prevé destinar 112,7 millones de euros a la veguería del Penedès, cifra que supone incrementar en un 30% la aportación hecha en las últimas cuentas aprobadas, de 2023. Las actuaciones en carreteras, en la red de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) y ciclo del agua (42,7%) y las políticas de salud y vivienda (34,2%) concentran el grueso de las inversiones contempladas.

Entre las acciones previstas destacan los 10 millones de euros para el Hospital del Vendrell, los 7 para el de Sant Camil, los 10 para la desalinizadora del Foix o los 9,2 para construir 252 viviendas, entre otros. Por comarcas, destaca el crecimiento de la aportación económica en el Garraf, de 123%, y el Alt Penedès, de un 67%.

Según detalla el Gobierno, el grueso de la inversión presupuestada corresponde al capítulo de inversiones reales, con unos 93,8 millones, que suponen el 83% del total, mientras que el resto de inversiones corresponden mayoritariamente al capítulo de transferencias de capital, con 18,1 millones. Las nuevas cuentas también prevén unas obligaciones plurianuales de 246,8 millones de euros, para financiar actuaciones que tendrán continuidad hasta el 2029.

El proyecto de presupuestos prevé que el 42,7% de los recursos previstos para el 2026 en la veguería del Penedès se destinará a actuaciones relacionadas con la conservación y el acondicionamiento de carreteras, con 18,2 millones, las infraestructuras viarias, con 16,2 millones, y el ciclo del agua, con 13,5 millones. Un 34,2% de la inversión se concentrará en los ámbitos de la salud, que supone 29,2 millones, y la vivienda, con 9,2 millones.

Baix Penedès , refuerzo a salud y carreteras



La mayor aportación prevista en la comarca del Baix Penedès, con un total de 24,4 millones de euros, recae en la Fundació Hospital Sant Pau y Santa Tecla, que gestiona el Hospital del Vendrell, con 10 millones en concepto de subvención para inversiones. El CAP de l'Arboç, por su parte, recibiría 2,6 para su ampliación.

La red vial también saldría beneficiada, con 1 millón destinado a modificar la concesión de la autopista C-32 entre Castelldefels, Sitges y el Vendrell, mientras que 1,4 millones más servirían para condicionar la C-31 trama urbana entre Calafell y Cunit. Por último, la escuela la Parellada, de Santa Oliva, recibiría 2,1 millones de euros para su ampliación.