Aprobado el proyecto de la variante de la TV-2122 al núcleo de la Torregassa, en Sant Jaume dels Domenys

El pleno de la Diputació de Tarragona de este viernes ha aprobado definitivamente el proyecto constructivo de la variante de la TV-2122, al núcleo de la Torregassa, en Sant Jaume dels Domenys, con una inversión prevista de 2,3 M€. Esta obra permitirá ganar en seguridad y visibilidad, además de eliminar el tráfico de paso por el centro del núcleo urbano y dotándolo de una movilidad más segura.

El trazado de la variante se desarrollará por el sector sudeste del núcleo, enlazando con la carretera al inicio y final del tramo. El proyecto también incluye una actuación en la travesía actual, que con la entrada en funcionamiento de la variante, pasará a tener un tráfico exclusivamente local. Entre otros, se prevé la reordenación de la movilidad y la implantación de una plataforma única en los tramos más estrechos para mejorar la convivencia entre vehículos y peatones.

Jordi Molinera , nuevo diputado

Durante la sesión plenaria, que ha aprobado el resto de puntos del orden del día, Jordi Molinera, coalcalde en el Ayuntamiento de Altafulla, ha tomado posesión como diputado de la Diputació de Tarragona dentro del grupo político de ERC. Lo ha hecho en sustitución de Eduard Rovira, que renunció a su cargo como diputado en la última sesión plenaria, tal como estaba previsto desde inicios del presente mandato.

En el pleno de este mes de febrero, diputadas de los partidos ERC, PSC, Junts y PP han leído un manifiesto conjunto con motivo del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo). Asimismo, el pleno ha incluido la lectura de una declaración institucional en defensa de la actividad industrial y el empleo ante el anuncio de cierre de las plantas de Valls y Montblanc de la empresa Internacional Papel y DS Smith. De hecho, la sesión plenaria ha contado con la asistencia de representantes del comité de empresa y varios trabajadores y trabajadoras de las plantas de Valls y Montblanc.