Nueva dirección en los Nens del Vendrell para la temporada 2026-2027

Los Nens del Vendrell celebraron el lunes, 23 de febrero, una asamblea extraordinaria en el Auditorio del Tívoli para definir el rumbo del grupo para la temporada 2026-2027. Durante el encuentro se escogieron Elisabet Aleu y Pere Rovira como nuevos caps de colla y Carmen Montesinos como presidenta.

El nuevo equipo directivo y técnico apuesta por dar continuidad al proyecto iniciado en 2024, consolidando el trabajo hecho y reforzando las bases para hacer crecer la entidad. El proyecto presentado plantea una mirada ambiciosa pero sostenida en el tiempo, con el objetivo de avanzar técnicamente, consolidar estructuras de gama alta de ocho y básicos de nueve, situar a la colla entre las diez primeras del mundo casteller y clasificarse para actuar en domingo en el Concurs de Castells.

La nueva junta también quiere reforzar la gestión, la identidad y el tejido social del grupo, manteniendo el espíritu colectivo y priorizando el proyecto común. Con este impulso, los Nens del Vendrell encaran el futuro con voluntad de seguir creciendo y consolidándose como referente.