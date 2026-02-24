Detienen a un hombre en Calafell por cuatro hurtos y dos estafas

El ladrón capturado por las cámaras de videovigilancia del parking comunitario de un edificio de la calle David de Mas.Mossos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría del Vendrell detuvieron el jueves pasado a un hombre de 37 años, como a presunto autor de cuatro delitos hurto y dos de estafa.

La detención se produjo alrededor de las 13.45 horas en la calle Miño de Calafell, después de concluir una investigación abierta a finales del mes de octubre del año pasado.

De la investigación se desprende que el detenido cometió un total de cuatro hurtos hasta el pasado 8 de febrero. El primer hecho, del 21 de octubre del año pasado, tuvo lugar en un vehículo estacionado en la calle Prat de la Riba de Segur de Calafell. El propietario encontró la puerta posterior abierta y todo el interior revuelto. Entre los objetos sustraídos, había una tarjeta de crédito que el autor utilizó en dos ocasiones. En concreto, efectuó un total de cuatro movimientos por un valor de 73,90 euros.

El segundo hurto se produjo el 6 de febrero a otro vehículo estacionado en la calle Prat de la Riba de la misma población. Dos días después, el ladrón volvió a actuar en dos ocasiones en un parking comunitario de un edificio de la calle David de Mas, también en Segur de Calafell. Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el autor se llevaba varios objetos que los propietarios tenían en sus plazas de aparcamiento. Se da la circunstancia de que poco después se pudo recuperar una bicicleta en el paseo Marítimo de Sant Joan de Déu, al dejarla abandonada con los candados que llevaba puestos en las ruedas.

Por todo ello, los investigadores lo acabaron deteniendo el jueves pasado. El detenido, el cual acumula más de una veintena de antecedentes policiales, pasó el viernes pasado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.