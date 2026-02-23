El PP de Tarragona reclama al Gobierno medidas urgentes contra la regresión de las playas de Calafell

El Partido Popular de Tarragona ha vuelto a poner el foco en el estado de las playas de Calafell y ha instado al Gobierno español a actuar ante la regresión que sufre el litoral. La diputada Elisa Vedrina ha registrado una iniciativa en el Congreso para preguntar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico qué medidas tiene previstas para garantizar la estabilidad de la costa.

Acompañada por el Grupo Municipal del PP de Calafell, Vedrina ha recordado que el municipio arrastra desde hace años episodios continuos de pérdida de arena a raíz de los temporales que afectan al Mediterráneo. Ha señalado especialmente las consecuencias del temporal Glòria del 2020 y otros fenómenos más recientes que han impactado el frente marítimo.

La diputada ha reclamado conocer qué planificación estructural, técnica y presupuestaria tiene prevista el ejecutivo estatal para asegurar la protección del litoral tarraconense a medio y largo plazo. En este sentido, ha preguntado si se han estudiado soluciones permanentes o basadas en la naturaleza, como la recuperación de dunas, sistemas de retención de sedimentos o estructuras sumergidas para amortiguar el impacto de las olas.

Vedrina ha advertido que la situación preocupa al territorio y ha lamentado lo que considera una falta de atención del Gobierno central ante una problemática que afecta directamente a la costa de la provincia.