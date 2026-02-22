El Vendrell celebra 40 años de Xatonada Popular con 3.000 degustaciones y el relevo generacional asegurado

El Vendrell saca pecho de ser la cuna del xató celebrante cuatro décadas de fiesta gastronómica. Se prevé repartir 3.000 degustaciones de este plato tradicional, que según la organización, tiene el relevo generacional asegurado. En los últimos cuarenta años, se ha apostado para transmitir el legado culinario a la ciudadanía, pero en especial a las nuevas generaciones.

Los cursos y talleres impartidos en las escuelas han hecho posible que el conocimiento culinario pase de los maestros xatonaires a los chiquillos, que este domingo han exhibido su destreza siguiendo los pasos de esta receta típica del Baix Penedès. En esta ocasión, se han apuntado una setentena de criaturas, mientras que una cuarentena de adultos han competido para hacer el mejor xató.

La apuesta para difundir la receta del xató al Vendrell viene de lejos, concretamente de 1986. Es el año que se empezó a celebrar la Xatonada Popular, para reivindicar este plato típico de las comarcas penedesencas entre la ciudadanía.

En la primera edición ya se celebró el concurso de maestros xatonaires, mientras que al año siguiente se sumaron los más jóvenes con la exhibición de xatonaires infantiles. Mientras que a la primera propuesta se cuenta con la competitividad sana como ingrediente, las recetas que siguen los más pequeños sólo cuentan con la voluntad de hacer llegar el xató a todas las casas y disfrutar la cocina tradicional.

Para hacerlo, la Asociación Gastronómica del Xató de Cataluña centra los esfuerzos al promover talleres y cursos entre el alumnado de primaria de los centros educativos de la ciudad. Algunos, que aprendieron a hacer xató a la escuela, se han hecho mayores y han intentado convertirse en maestros xatonaires.

Es el caso de Josep Ramon Balsells, quien este año se estrenaba al concurso de adultos junto con su primo. «La competencia sana siempre está bien, es igual que con las fiestas de los barrios y todo, mientras haya buen rollo...» ha señalado a la ACN.

Los veteranos aconsejan

Otros, como Carla, una niña de diez años, repiten la experiencia. Es el tercer año que se presenta a la exhibición de xatonaires y destaca que la parte más complicada llega cuando toca romper las avellanas con el mortero. Por eso, es indispensable la ayuda de los xatonaires veteranos, que ofrecen su consejo y asesoramiento a la setentena de niños y niñas que han participado en la iniciativa de este domingo. El requisito para todos ellos, tanto los adultos como las criaturas, es seguir la receta tradicional del xató del Vendrell, que se diferencia para usar ingredientes escalivados e incubar la escarola con la salsa.

La jornada se ha completado, como es habitual, con una feria de productos alimenticios en la Rambla Vella, donde los visitantes han podido degustar y comprar ingredientes y otras propuestas de proximidad para reproducir la receta en casa. También se suma a la propuesta el sector de la restauración, que ofrece menús tradicionales a la ruta del Xató.