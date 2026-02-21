Muere un vecino de Calafell después de accidentarse con la moto en Calonge de Segarra, en Anoia

Un motorista ha muerto este sábado al mediodía después de accidentarse en la B-300 en Calonge de Segarra (Anoia), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico. El aviso del siniestro se ha recibido poco antes de las 13.00 horas al kilómetro 4 de la B-300, entre Calaf (Anoia) y Súria (Bages).

La víctima es un vecino de Calafell (Baix Penedès) de 57 años que ha caído solo a la vía y ha perdido la vida. A raíz del siniestro, se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y una dotación terrestre y un helicóptero de los Bomberos de la Generalitat, con personal del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) y un médico del SEM.

Se trata de la tercera víctima mortal de tráfico en las últimas 24 horas en las carreteras de Cataluña. Los otros dos accidentes mortales se produjeron ayer viernes por la noche en la BV-2041 en Gavà (Baix Llobregat) y en la C-26 a Artesa de Segre (Noguera).

En el caso de Gavà, un motorista menor de edad vecino de Viladecans (Baix Llobregat) perdió la vida en un choque frontal con un turismo. En Artesa de Segre, una conductora de 36 años vecina de Mollerussa (Pla d'Urgell) murió en un choque|encontronazo frontal con un todoterreno.

13 muertes en las carreteras catalanas, siete de los cuales motoristas

Desde principio de año, trece personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, siete de las cuales eran motoristas, el colectivo que acumula más siniestralidad. Entre las víctimas mortales también hay uno ciclista y una peatona.