Buhos publica uno nuevo sencillo 'Gràcies'

El grupo de Calafell Buhos presenta su nuevo sencillo Gràcies, que conecta directamente con la esencia más reconocible del grupo. La canción se mueve entre el pop y el himno, con una vuelta de aquellas que invitan a cantar desde la primera escucha. Sin llegar a ser lenta, la canción apuesta por un tempo más tranquilo, incorporando el punto electrónico tan característico de la banda, pero con una sensibilidad especial.

La letra es un agradecimiento sincero y emotivo. Gràcies habla del amor, de la amistad y del apoyo de todas aquellas personas que ayudan a salir adelante en los momentos buenos y, sobre todo, en los difíciles. En un contexto marcado por el individualismo y la prisa, la canción busca generar empatía y recordar la importancia de dar valor a quien se tiene al lado y forma parte de la red de cada uno.

Aunque todavía no se ha publicado oficialmente, Gràcies ya ha empezado a hacer camino en las redes sociales: más de 2.000 perfiles ya lo han compartido en Instagram y TikTok, una respuesta que el mismo grupo define como «una locura». Todo apunta a que será un tema recurrente para dedicar, compartir y dar las gracias a personas amadas o especiales en las redes sociales.

La sencillez es una de las grandes fortalezas de la nueva canción de Buhos. Producida por David Rosell en los estudios Can Pardaler, Gràcies es una canción que crece con cada escucha, sin grandes artificios, y que el oyente la hace suya rápidamente, consiguiendo una mezcla perfecta de melodía, emoción y verdad.

Rumbo al 20.º aniversario

Este nuevo single es también un paso más en el camino hacia la celebración del 20.º aniversario de Buhos, que tendrá lugar durante el 2026. El grupo se prepara para vivir un año lleno de novedades, con nuevas canciones, conciertos multitudinarios y una gira muy especial, que promete ser una auténtica celebración de dos décadas de trayectoria.

Nacidos en Calafell el año 2006, Buhos se han consolidado como uno de los fenómenos musicales más potentes del país. Con más de 1.600 conciertos en los hombros, han pisado escenarios de referencia estatales como el ViñaRock o el Pirata, e incluso han llevado su música a Reino Unido, Italia y Holanda.

La gira del 20.º aniversario constará de veinte conciertos por todo Cataluña, en donde se suman el punto de partida, el 14 de marzo en el Poble Espanyol de Barcelona con las entradas agotadas y un final de gira el 14 de noviembre en el Palau de la Música que promete ser uno de los conciertos más especiales de su carrera en el marco del Festival Guitar Bcn. También actuarán en el Festiuet de Salou el 18 de julio y en la Fiesta Mayor de Torredembarra el 29 de agosto.