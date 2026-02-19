El Vendrell adquiere el edificio de la cooperativa agrícola para convertirla en la Casa de la Cultura

Tinas sin uso en la cooperativa agrícola del Vendrell, adquirida por el Ayuntamiento y donde proyecta la futura Casa de la Cultura.ACN

El Ayuntamiento del Vendrell ha escenificado este jueves la compra del edificio de la cooperativa agrícola, de estilo modernista y con obra de Cèsar Martinell en el sótano. La operación se ha hecho mediante una permuta de una finca municipal con calificación urbanística comercial en el sector de la Muntanyeta-Nord.

El consistorio proyecta la futura Casa de la Cultura en este edificio, además de la museización para recordar los antiguos usos agrarios. Según el alcalde Kenneth Martínez, el proyecto de rehabilitación se presentará en el próximo Plan de Barrios para terminar los trabajos en el 2031, si bien todavía no hay un presupuesto detallado de las obras. En caso de recibir no la ayuda, el gobierno local apunta que el proyecto se alargaría y se financiaría con fondos propios.