Un juzgado obliga en el Ayuntamiento del Vendrell a aclarar la «grave» situación de una colonia de gatos

El Juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) contra el Ayuntamiento del Vendrell y ha declarado contraria a Derecho la «inacción» del consistorio ante la «grave situación» de la colonia de gatos de Sant Magí.

El juzgado obliga al Ayuntamiento a abrir un periodo de información previa y a aclarar los hechos. En la resolución también se les exige que se identifiquen los posibles responsables y que en este caso se abra el «correspondiente procedimiento sancionador». Además, los activistas señalan que la sentencia dice que comunicarlo a Fiscalia no exime a la administración de ejercer sus competencias en el ámbito administrativo.

En comunicado, FAADA explica que el mismo órgano judicial impuso medidas cautelares al Ayuntamiento en el 2024, en las cuales los ordenaba adoptar de «manera inmediata» actuaciones de esterilización, atención veterinaria, alimentación y una «eventual reubicación de los gatos» porque se apreciaba una «situación de dejadez de las funciones de la gestión de la colonia».

Según los animalistas, durante el procedimiento se produjo una «drástica disminución» del número de animales, con «indicios de envenenamiento y mortalidad significativa», la cual no fue aclarada por el consistorio. «En la resolución de las medidas cautelares ya se constató la ausencia de actuaciones básicas de gestión, como la esterilización, asistencia veterinaria y suministros de alimentos, generando un riesgo grave para su supervivencia», exponen desde FAADA.

Los activistas explican que el Ayuntamiento trasladó los hechos al ministerio público en el marco del proceso judicial ante la posibilidad de que hubiera una infracción penal. «Sin embargo, la sentencia señala expresamente que la mera comunicación aFiscalia no exime a la administración de ejercer sus competencias en el ámbito administrativo. El juzgado recuerda que aunque los hechos no tengan carácter delictivo, eso no impide la exigencia de responsabilidades administrativas».

Además, la resolución subraya que la gestión de las colonias felinas es una competencia municipal, conforme a la normativa vigente en materia de protección animal. En concreto, se basa en la ley 7/2023, de protección de los derechos y bienestar de los animales y con el Decreto legislativo 2/2008 en Cataluña.

El Ayuntamiento del Vendrell acatará la sentencia

El Ayuntamiento del Vendrell acatará la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo. El alcalde del municipio, Kenneth Martínez, ha explicado este jueves que la problemática hace tiempo que se resolvió. «Haremos el que diga el juez, la resolución dice por qué se tardó o si se podía hacer mejor», ha dicho. Ha afirmado que el consistorio abrirá un expediente informador para determinar las responsabilidades.