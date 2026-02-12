Movilidad
Poca afluencia de viajeros en Sant Vicenç de Calders donde Renfe solo presta dos trenes por sentido y hora de la R2Sud
La estación meteorológica del Vendrell registra una racha máxima de viento de 70,4 km/h antes de las ocho de la mañana
Poca afluencia de viajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders (el Vendrell) este jueves por la mañana. Renfe sólo presta dos trenes por sentido y hora de la R2Sud a causa de la limitación de movilidad decretada por el Govern por el viento generalizado en toda Cataluña.
A primera hora de esta mañana, ADIF ha comunicado que la circulación de ferrocarriles en torno a Barcelona quedaba suspendida a causa del temporal, pero Renfe ha asegurado que los trenes estaban circulando, pero con reducciones de velocidad y haciendo marchas exploratorias para comprobar el estado de las vías.
Por otro lado, se ha tenido que interrumpir la circulación entre Vilanova y Cunit al R2sud por la caída de unas placas solares a las vías, a pesar de que la circulación se ha retomado al poco de las 9 de la mañana.
La estación del Sistema Meteorológico de Cataluña del Vendrell ha registrado una racha máxima de viento de 70,4 km/h a las 7.39 horas de la mañana. Durante media hora se ha interrumpido la circulación entre Vilanova i la Geltrú y Cunit (Baix Penedès) por presencia de objetos de grandes dimensiones en la zona de vías, según ha informado Renfe.