Poca afluencia de viajeros en Sant Vicenç de Calders donde Renfe solo presta dos trenes por sentido y hora de la R2Sud

Poca afluencia de viajeros en la estación de Sant Vicenç de Calders (el Vendrell) este jueves por la mañana. Renfe sólo presta dos trenes por sentido y hora de la R2Sud a causa de la limitación de movilidad decretada por el Govern por el viento generalizado en toda Cataluña.

A primera hora de esta mañana, ADIF ha comunicado que la circulación de ferrocarriles en torno a Barcelona quedaba suspendida a causa del temporal, pero Renfe ha asegurado que los trenes estaban circulando, pero con reducciones de velocidad y haciendo marchas exploratorias para comprobar el estado de las vías.

Por otro lado, se ha tenido que interrumpir la circulación entre Vilanova y Cunit al R2sud por la caída de unas placas solares a las vías, a pesar de que la circulación se ha retomado al poco de las 9 de la mañana.

La estación del Sistema Meteorológico de Cataluña del Vendrell ha registrado una racha máxima de viento de 70,4 km/h a las 7.39 horas de la mañana. Durante media hora se ha interrumpido la circulación entre Vilanova i la Geltrú y Cunit (Baix Penedès) por presencia de objetos de grandes dimensiones en la zona de vías, según ha informado Renfe.