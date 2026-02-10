Sant Jaume dels Domenys rebaja el nivel de catalán en una oferta pública por la presión de una plataforma

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Sant Jaume dels Domenys rebajará el nivel de catalán en una de las ofertas de trabajos municipales después de recibir un recurso contencioso administrativo. La oferta, centrada en la contratación de dos peones de la brigada municipal, fue retirada a principios de este 2026 después de que uno de los aspirantes presentara la queja legal sobre el nivel que se tenía que acreditar para el trabajo, un intermedio (B2) con conocimientos de la lengua.

La plataforma Convivència Cívica Catalana también interfirió en el procedimiento con una demanda, admitida por el juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona, ejerciendo presión sobre la administración del Ayuntamiento, que finalmente rebajó la demanda a un nivel básico (A2) para evitar el proceso judicial.

Según el consistorio, la oferta de trabajo contenía una «incorrección» legal relacionada con el término que utilizaba la oferta, dirigida a «personal de oficio». Una característica que prohibía pedir más de un nivel básico (A) y que el consistorio no respetó. Después de la presentación de la demanda, el nivel de catalán se rebajó. «Queríamos anular el procedimiento», explicaba el alcalde de Sant Jaume dels Domenys, Magí Pallarès, asegurando que el nivel no correspondía.

Los aspirantes que se habían presentado anteriormente, ahora pueden presentarse con el nuevo nivel corregido. «No pedíamos nada, era por un trabajo básico», lamentaba el alcalde.

Casos similares

Durante el proceso, Convivència Cívica de Catalunya, hizo referencia a varios casos similares relacionados con «el alta exigencia del nivel de catalán» en las administraciones públicas. En este caso, alegaron su «conformidad» con la conclusión del caso. Hechos similares sobre la demanda del nivel de catalán fueron denunciados en Vic, donde se demandó la «vulneración de los principios» en un proceso de contratación de servicio de plagas, publicado «obligatoriamente» en catalán, según la plataforma.

Más allá de la «neutralidad pública demandada», en Sant Jaume dels Domenys se cerró el caso después de la presión ejercida por la plataforma, dejando «sin efectos» la convocatoria inicial publicada por el consistorio.